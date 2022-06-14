В Павлодаре переименуют ряд улиц

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23 апреля 2021 года из 23 улиц республиканская ономастическая комиссия дала положительное заключение по 17, сообщает Pavlodarnews.kz.
Шесть улиц - Ермакова, Теплова, Циолковского, Набережная, Р. Люксембург, Молодежная - не прошли в связи с необходимостью проведения разъяснительной работы для местного населения", - добавили в управлении.
В 2022 году проект постановления о переименовании разместили на портале открытых нормативно-правовых актов.
В управлении подчеркнули, что переименование не подразумевает затраты из бюджета. Цель - увековечить память великих личностей и выбрать названия, имеющие национальную значимость.
Список улиц, которые могут получить новые названия:
- улицу Мира на улицу Олжабай батыр;
- улицу Урицкого на улицу Генерал Смағұлов;
- улицу 1-я Южная на улицу Бірлік;
- улицу 2-я Южная на улицу Кәукен Кенжетаев;
- улицу Парковая на улицу Мұқағали Мақатаев;
- улицу Донецкая на улицу Мағжан Жұмабаев;
- улицу Кубанская на улицу Қалмұқан Исабай;
- улицу Совхозная на улицу Рафиқа Нұртазина;
- улицу Таганрогская на улицу Қазанғап би;
- улицу Ангарская на улицу Нағымбек Нұрмұхаммедов;
- улицу Читинская на улицу Аманжол Шәмкенов;
- улицу Декабристов на улицу Қамар Қасымов;
- улицу Юннатов на улицу Дихан Әбілев;
- улицу 1-я Советов, 2-я Советов на улицу Генерал Бәкіров;
- улицу Зыряновская на улицу Қабдыкәрім Ыдырысов;
- улицу Саянская на улицу Алма Әжібаева;
- улицу Лесная на улицу Ағайынды Дүйсембиновтер.