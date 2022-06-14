В Павлодаре переименуют ряд улиц

АЛМАТЫ. 14 ИЮНЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев в ответ на просьбу жителей Наурызбайского района приказал закрыть незаконный карьер на территории Карасайcкого района из-за его непосредственной близости к жилым домам, постоянного шума и пыли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам жителей, расстояние между карьером и жилыми домами всего 10-15 метров, притом что по закону о недропользовании карьер должен находиться на расстоянии не менее 500 метров от жилых районов.

На встрече с акимом они попросили отозвать лицензию у разработчиков карьера. Разобраться с этим вопросом Досаев поручил акиму Наурызбайского района.

В результате проверки выяснилось, что акиматами Алматы и Карасайского района Алматинской области земельные участки для разработки карьеров были предоставлены без соответствующего отступа от карьера с игнорированием санитарной защитной зоны. После обращения жителей к акиму города ситуация разрешилась. Были подтверждены нарушения требований действующего законодательства", - сообщили в акимате.

Разработкой карьера на границе с Наурызбайским районом занимались три фирмы. В настоящее время работа двух из них прекращена и находится на стадии ликвидации. По третьей компании работы приостановлены.