Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - В пятницу в школах города Алматы впервые за долгое время из-за мороза отменят занятия для учеников 1-9 классов, передает Kazakhstan Today.

"26 января 2018 года, в связи с понижением температуры ниже -25 градусов, в школах города Алматы отменяются учебные занятия в предшкольных и 1-9 классах", - сообщили в пресс-службе управления образования города Алматы.

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