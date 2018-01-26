Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 января 2018
  • 05
  • :
  • 29
Все области
-26º Туман
днем -16º    ночью -21º
17:00
.
Aнонс

В пятницу в школах Алматы будут отменены занятия для учеников 1-9 классов25.01.2018
  • Фото: today
Общество  15:02

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - В пятницу в школах города Алматы впервые за долгое время из-за мороза отменят занятия для учеников 1-9 классов, передает Kazakhstan Today.

"26 января 2018 года, в связи с понижением температуры ниже -25 градусов, в школах города Алматы отменяются учебные занятия в предшкольных и 1-9 классах", - сообщили в пресс-службе управления образования города Алматы.
Просмотров: 9238
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
25.01.2018   20:05
Вернувшимся из США алматинцам отказали в начислении пенсии
25.01.2018   19:50
ESET предупреждает о мошенниках, распространяющих в WhatsApp купоны Burger King
25.01.2018   18:28
Фото: Комсомольская правда Казахстан
В Алматы за год ликвидировали более 150 секс-притонов
25.01.2018   17:29
Посетители алматинских кафе часто жалуются на насекомых в пище
25.01.2018   16:36
Фото: tvc.ru
Эксперт Всемирного банка рассчитала вероятность гибели в ДТП в Казахстане
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today