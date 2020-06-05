Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана ожидаются заморозки, передает Kazakhstan Today.

Ночью 5 июня в Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях местами ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.





5 июня местами в Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный местами 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

5 июня в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами порывы 15-20 метров в секунду. Ночью местами ожидаются гроза, град.

В Восточно-Казахстанской области в пятницу местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью 5 июня на востоке Костанайской области ожидаются на почве заморозки 1 градус.

В Мангистауской области 5 июня местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются сильная жара 38 градусов, пыльная буря. Ветер северо-западный, местами порывы 15-20 метров в секунду.

5 июня в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду.

Завтра днем в Кызылординской области на юге ожидается сильная жара - 40 градусов, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, местами пыльная буря.

5 июня в Атырауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, северный при грозе 15-20 метров в секунду, на юге сильная жара - 35 градусов.

В Алматинской области 5 июня ожидается местами гроза, днем ветер западный с переходом на северо-восточный, местами порывы 15-20 метров в секунду.

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