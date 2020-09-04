Актау. 3 сентября. Kazakhstan Today - В сельском округе Баскудык Мангистауской области решен вопрос асфальтирования дорог, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил аким сельского округа Баскудык Жамбыл Курманов, начато строительство автомобильных дорог от жилого массива Самал до жилого массива Жана Коныс общей протяженностью 2,2 километра.

В жилом массиве Болашак ведется строительство дороги общей протяженностью 2,2 километра и объездной дороги от трассы Актау - Мангистау до автомобильной дороги по направлению Актау - Акшукыр общей протяженностью 4,3 километра. Указанные строительные работы будут завершены согласно договору", - отметил Жамбыл Курманов.

Разработана и передана на государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство дороги общей протяженностью два километра, от мини-маркета "Мейрамгуль" в жилом массиве Рахат, до микрорайона Шыгыс-1 города Актау, и три километра дороги, от средней школы №9 до автомобильной трассы Актау - Жанаозен. Было внесено предложение о получении положительного заключения.

На территории сельского округа установлено 15 столбов и 75 опор уличного освещения. Вдоль центральной дороги Актау - Мангистау установлено 74 светодиодных светильника и 74 декоративных светильника (гирлянды), сообщили в пресс-службе акимата сельского округа.

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