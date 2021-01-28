В семи областях объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Атырауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 28 января в Атырауской области местами ожидается ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду.

28 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

28 января в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

28 января в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 18-23 метров в секунду.

28 января в Костанайской области местами ожидается туман.

28-29 января в Карагандинской области местами ожидается туман.

28-29 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Днем 28, сутки 29 января ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 28-30 января 2021 года. Если в начале периода отрог антициклона еще сохранит погоду преимущественно без осадков практически на всей территории страны, то уже с 29 января на западные регионы начнет оказывать влияние северо-западный циклон. С 30 января на южные области будет оказывать влияние южный циклон. Циклоны принесут осадки в виде дождя и снега, а также существенное повышение температурного фона.

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