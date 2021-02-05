Система Orphus

В Шымкенте уволили полицейского, который остановил пьяного сотрудника УСБ

04.02.2021 7183
В Шымкенте уволили полицейского, который остановил пьяного сотрудника УСБ
Шымкент. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте уволили полицейского, задержавшего сотрудника Управления собственной безопасности Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.
 
По информации издания "Отырар", в начале года сотрудник дорожной полиции задержал нарушителя на дороге, который не подчинился требованиям стражей порядка. Полицейским даже пришлось пуститься в погоню.
 
Позднее стало известно, что задержанный оказался сотрудником управления собственной безопасности Туркестанской области. А стража порядка, который его задержал, уволили.
 
В полиции отметили, что уволить своего сотрудника решили после того, как тот распространил информацию о задержании пьяного за рулем.
 

Установлено, что сотрудник полиции передал служебные видеозаписи и информацию постороннему лицу. 30 декабря лейтенант полиции Жанбота Болат Орнакович решением дисциплинарной комиссии департамента был исключен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего правоохранительные органы", - отметил Алимхан Темирханов, полковник полиции.

 
Как отмечает издание, о судьбе правоохранителя из Туркестанской области ничего неизвестно.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая