В Шымкенте уволили полицейского, который остановил пьяного сотрудника УСБ

Шымкент. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте уволили полицейского, задержавшего сотрудника Управления собственной безопасности Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

По информации издания " Отырар ", в начале года сотрудник дорожной полиции задержал нарушителя на дороге, который не подчинился требованиям стражей порядка. Полицейским даже пришлось пуститься в погоню.

Позднее стало известно, что задержанный оказался сотрудником управления собственной безопасности Туркестанской области. А стража порядка, который его задержал, уволили.

В полиции отметили, что уволить своего сотрудника решили после того, как тот распространил информацию о задержании пьяного за рулем.

Установлено, что сотрудник полиции передал служебные видеозаписи и информацию постороннему лицу. 30 декабря лейтенант полиции Жанбота Болат Орнакович решением дисциплинарной комиссии департамента был исключен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего правоохранительные органы", - отметил Алимхан Темирханов, полковник полиции.

Как отмечает издание, о судьбе правоохранителя из Туркестанской области ничего неизвестно.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства