В скандально известном Аягозском детском спеццентре избили воспитанника

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 МАЯ - В скандально известном детском спеццентре Аягоза расследуют новое дело по факту избиения ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По версии следствия, в ДЦОССУ воспитатели нанесли телесные повреждения подростку 2006 года рождения. Ведется досудебное расследование, сообщает yk-news.kz

По данным инфоцентра, жестокое обращение с подростком удалось выявить благодаря камерам видеонаблюдения и "бдительности врача-психиатра".

Об этом сразу же сообщили в правоохранительные органы, прокуратуру, районный акимат, управление координации занятости и социальных программ", - сообщила директор центра Шолпан Макашева.

У несовершеннолетнего обнаружили ссадины на лице и шее.

Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - добавили в инфоцентре.

Дело находится на контроле прокурора области. В Аягоз выехал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат.





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