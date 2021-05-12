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В скандально известном Аягозском детском спеццентре избили воспитанника

11.05.2021 9505
В скандально известном Аягозском детском спеццентре избили воспитанника
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 МАЯ - В скандально известном детском спеццентре Аягоза расследуют новое дело по факту избиения ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По версии следствия, в ДЦОССУ воспитатели нанесли телесные повреждения подростку 2006 года рождения. Ведется досудебное расследование, сообщает yk-news.kz.
 
По данным инфоцентра, жестокое обращение с подростком удалось выявить благодаря камерам видеонаблюдения и "бдительности врача-психиатра".
 

Об этом сразу же сообщили в правоохранительные органы, прокуратуру, районный акимат, управление координации занятости и социальных программ", - сообщила директор центра Шолпан Макашева.

 
У несовершеннолетнего обнаружили ссадины на лице и шее.
 

Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - добавили в инфоцентре.

 
Дело находится на контроле прокурора области. В Аягоз выехал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат.

Напомним, в мае прошлого года более десяти детей из центра попали в инфекционную больницу с диагнозом "корь". У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию. Четверо детей скончались. Дело о гибели было взято на контроль МВД. В августе были озвучены результаты проверки специнтерната, где погибли дети
 

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