В скандально известном Аягозском детском спеццентре избили воспитанника

По версии следствия, в ДЦОССУ воспитатели нанесли телесные повреждения подростку 2006 года рождения. Ведется досудебное расследование, сообщает yk-news.kz.
По данным инфоцентра, жестокое обращение с подростком удалось выявить благодаря камерам видеонаблюдения и "бдительности врача-психиатра".
Об этом сразу же сообщили в правоохранительные органы, прокуратуру, районный акимат, управление координации занятости и социальных программ", - сообщила директор центра Шолпан Макашева.
У несовершеннолетнего обнаружили ссадины на лице и шее.
Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - добавили в инфоцентре.
Дело находится на контроле прокурора области. В Аягоз выехал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат.
Напомним, в мае прошлого года более десяти детей из центра попали в инфекционную больницу с диагнозом "корь". У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию. Четверо детей скончались. Дело о гибели было взято на контроль МВД. В августе были озвучены результаты проверки специнтерната, где погибли дети.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства