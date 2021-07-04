В СКО 37-летний мужчина впервые получил документ и сразу же подал заявление в ЗАГС

ПЕТРОПАВЛОВСК. 3 ИЮЛЯ - 30 июня впервые получил удостоверение личности 37-летний житель Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчина обратился в районный отдел полиции около двух месяцев назад. Прежде у сельчанина не было личных документов, даже свидетельство о рождении было утеряно, сообщает Петропавловск.news.

Сотрудники миграционной службы Кызылжарского РОП провели процедуру определения гражданства. Итогом продолжительной и кропотливой работы стало вручение документа. Мужчина стал полноправным гражданином РК, может получать медицинские и государственные услуги, официально трудоустраиваться. К слову, в тот же день он воспользовался полученной возможностью, чтобы подать заявление в ЗАГС.

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