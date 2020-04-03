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В создании ОПГ подозревают должностных лиц акимата Талгарского района Алматинской области

02.04.2020, 13:09 6562
В создании ОПГ подозревают должностных лиц акимата Талгарского района Алматинской области
Фото: Sputnik Казахстан
Талгар. 2 апреля. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Талгарского района, подозреваемых в совершении организованной преступной группы, передает Kazakhstan Today.
 

Они подозреваются в создании и руководстве организованной преступной группой. Преступная деятельность была направлена на незаконное отчуждение в частную собственность и аренду земельных участков, расположенных в санитарно-защитной и водоохранной зонах за чертой села Кызыл Ту Панфиловского сельского округа Талгарского района, с целью последующего извлечения материальной выгоды путем их реализации за деньги", - прокомментировали в пресс-службе антикоррупционного ведомства. 

 
Также сообщается, что начато досудебное расследование в отношении бывших акимов Панфиловского сельского округа Талгарского района по подозрению в совершении коррупционного преступления.
 

Они подозреваются в незаконном вынесении решений, а также в изготовлении государственных актов на земли находящихся в санитарно-защитной и водоохраной зонах земельных участков, расположенных в Талгарском районе Алматинской области", - уточнили в пресс-службе.

 

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