В создании ОПГ подозревают должностных лиц акимата Талгарского района Алматинской области

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Они подозреваются в создании и руководстве организованной преступной группой. Преступная деятельность была направлена на незаконное отчуждение в частную собственность и аренду земельных участков, расположенных в санитарно-защитной и водоохранной зонах за чертой села Кызыл Ту Панфиловского сельского округа Талгарского района, с целью последующего извлечения материальной выгоды путем их реализации за деньги", - прокомментировали в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
Также сообщается, что начато досудебное расследование в отношении бывших акимов Панфиловского сельского округа Талгарского района по подозрению в совершении коррупционного преступления.
Они подозреваются в незаконном вынесении решений, а также в изготовлении государственных актов на земли находящихся в санитарно-защитной и водоохраной зонах земельных участков, расположенных в Талгарском районе Алматинской области", - уточнили в пресс-службе.
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