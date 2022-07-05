В столичном аэропорту внедрили безбилетную оплату парковки

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Жетысуской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 июля на севере и в центре Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, временами 23 метра в секунду. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

5 июля на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

5 июля ночью на севере, утром и днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы 5 июля днем ожидается гроза.

5 июля в центре Кызылординской области ожидается днем пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 5 июля на севере, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на большей части области град, шквал. Ветер юго-западный, ночью на западе 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

5 июля на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. На юго-востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Днем 5 июля на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на северо-востоке, в центре области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Нур-Султане 05 июля ожидается гроза, пыльная буря. Днем град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

5 июля на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На севере, западе области ожидается гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

5 июля на востоке, севере и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду.

5 июля на севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. Ветер западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, в горных районах порывы 23 метра в секунду. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ночью и утром 5 июля ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 5 июля на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, днем на севере, в центре области ожидаются гроза, град. Днем на юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юго-востоке, в центре области 17-22 метра в секунду.

Днем 5 июля на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

5 июля на юге, востоке Павлодарской области днем ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на западе, юге 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секундус.

5 июля ночью на юге, востоке, днем на севере, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

5 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на востоке области сильный дождь. На севере, юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.