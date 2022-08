В столице прошла встреча выпускников вузов РК и КНР с китайскими предприятиями

Фото: ОО Дружба выпускников

НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - В рамках ярмарки вакансий 2022 года в Нур-Султане состоялась встреча выпускников вузов Республики Казахстан и Китайской Народной Республики с представителями китайских предприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодняшняя площадка это уникальная возможность для наших казахстанских выпускников найти хорошего работодателя, возможность расширить свои горизонты и трудоустроиться. Также это уникальная возможность и для потенциальных работодателей нанять высококвалифицированных специалистов, которые обучились в одном из лучших университетов Китая и готовы работать во благо страны", - заявила директор департамента международного сотрудничества Министерства образования и науки РК, Ляззат Адилова.





ОО Дружба выпускников В рамках ярмарки вакансий 2022 года в Нур-Султане была организована встреча выпускников китайских и казахстанских вузов с представителями китайских предприятий. Организаторами мероприятия выступили Китайская генеральная торговая палата в Казахстане и Казахстанская Ассоциация выпускников КНР.

Как министерство мы поддерживаем такое мероприятие и надеемся, что они будут продолжаться еще не раз", - добавила Адилова.





ОО Дружба выпускников В ходе встречи всем желающим предоставилась возможность ознакомиться с крупными предприятиями, их проектами и преимуществами, выбрать наиболее подходящего работодателя и обсудить подробности сотрудничества с представителями компаний.

Китай и Казахстан на протяжении многих лет сотрудничают во всех сферах, таких как экономика, торговля, бизнес, туризм, в том числе и образование. Сотрудничество в сфере образования у нас осуществляется, в первую очередь, в рамках Международного соглашения в области образования, на основании которого, ежегодно на приоритетной основе мы направляем более 100 студентов в КНР, а также приглашаем студентов из Китая обучаться в наших национальных вузах. В связи с пандемией, конечно, количество студентов сократилось. Надеемся, что в ближайшие годы количество стипендиатов будет увеличиваться", - рассказала Ляззат Адилова в своем приветственном слове.





ОО Дружба выпускников Для потенциальных работников была представлена презентация о возможностях применения модели страхования от несчастных случаев на производстве Китая в РК. Субъектами страхования являются работники различных предприятий и все виды предприятий, действующие на территории КНР.

В нашей системе страхования от несчастных случаев субъекты выступают с трех позиций. Первый - это работодатель, второй - компания по страхованию жизни и третий субъект государственный фонд страхования. Система подразумевает страховые премии страховые взносы, страховые выплаты и прочее", - информировала старший научный сотрудник Айтимова из Республиканского Научно-исследовательского института по охране труда в Нур-Султане.

Ярмарка вакансий была организована с целью укрепления казахстанско-китайских отношений. Отмечалось, что возможность трудоустроиться есть не только у выпускников вузов Китая, но и у всех заинтересованных в национальной культуре Китая.

Институт Конфуция - единственная аккредитованная организация, имеющая право проводить экзамен на знание китайского языка у иностранных студентов или соискателя. Выпускники нашего вуза смогут быстро адаптироваться на китайских предприятиях", - рассказал директор института Конфуция господин Ян Лэй.





ОО Дружба выпускников По его словам, выпускники быстро адаптируются на рабочем месте, так как в ходе обучения большое внимание уделяется изучению не только китайского языка, но и особенностей его культуры. Все преподаватели вуза имеют свыше 10 лет опыта работы в сфере образования. Институт Конфуция - это сеть международных культурно-образовательных центров, в Казахстане обучаться можно в Нур-Султане, Алматы, Актобе и Караганде.

На ярмарке вакансий презентовали работу таких предприятий, как CNPC International Kazakhstan, Банк Китая в Казахстане, филиал "Астана" Китайского строительного банка (CCB Astana Branch), Торгово-промышленный Банк Китая, Tongfang Weishi Technology Co., Ltd., казахстанского филиал компании China Xinxing construction and development Co., Ltd., казахстанский филиал China Civil Engineering Group Co., Ltd., Hytera Communications Corporation Limited, Jchx Mining Management Co., Ltd.