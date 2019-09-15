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В субботу на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

14.09.2019, 09:14 9127
Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - В субботу на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
"На большей части Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере, востоке и юге республики ожидается неустойчивый характер погоды: местами дожди с грозами. Местами по республике ожидается туман, на юге усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами возможен град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Кызылординской области местами ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман.
 
В Туркестанской, Кызылординской, местами в Жамбылской, Карагандинской областях, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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