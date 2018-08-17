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В связи с проведением велопробега в Астане на участке проспекта Кабанбай батыра ограничат движение транспорта16.08.2018
Общество  16:42

Астана. 16 августа. Kazakhstan Today - В связи с проведением велопробега в Астане на участке проспекта Кабанбай батыра ограничат движение автотранспортных средств, передает Kazakhstan Today.

Управление административной полиции ДВД Астаны сообщает, что 18 августа текущего года в Астане в честь празднования Дня спорта в Казахстане по улицам города будет проводиться велопробег, который начнется с 08.00.

"Маршрут движения велосипедистов запланирован от дворца "Салтанат Сарайы" по проспекту Кабанбай батыра до стадиона "Астана Арена". В связи с этим на участке проспекта Кабанбай батыра, от моста Караоткель (Рамстор) до улицы Бухара жырау (стадион "Астана Арена"), до окончания мероприятия движение автотранспортных средств будет ограничено частично (местами полностью)", - сообщили в ведомстве.

Во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города ДВД Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты.
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