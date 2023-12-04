В связи с непогодой на пяти участках республиканских трасс ограничено движение

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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении авиакомпании "Эйр Астана" была завершена совместная проверка с органами прокуратуры, - Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении авиакомпании "Эйр Астана" была завершена совместная проверка с органами прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.





По итогам проверки авиакомпания "Эйр Астана" решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы привлечена к административной ответственности на сумму более 876 млн тенге за злоупотребление доминирующим/монопольным положением, выраженное в необоснованном применении топливного сбора", - сообщили в АЗРК.





Установлено, что при приобретении авиабилетов в день вылета либо на ближайшие даты авиакомпания "Эйр Астана" необоснованно взимала топливный сбор в размере от 3500 до 6500 тенге со всех категорий пассажиров, фактически нивелируя цель и принцип его применения.





В АЗРК уточнили, что топливный сбор может взиматься только с целью компенсации роста затрат на авиатопливо в период действия тарифа на перевозку, при расчете которого данный рост учесть не представлялось возможным.





Сообщается, что авиакомпанией заключен антимонопольный комплаенс с Агентством по защите и развитию конкуренции, направленный на сдерживание цен на монопольных/доминирующих маршрутах по внутренним направлениям.





В частности предусматривается:





- исключение применения топливного сбора с 6 декабря 2023 года (не распространяется на билеты, которые были проданы с топливным сбором до 6 декабря 2023 года, независимо от даты вылета). К примеру, средняя цена билета по маршруту Астана - Алматы составит 24 435 тенге вместо действующей цены 28 435 тенге (снижение на 14%), по маршруту Алматы - Актау средняя цена составит 31 078 тенге, вместо действующей 37 568 тенге (снижение на 17%);





- обязательства по недопущению повышения цен на услуги авиаперевозки пассажиров по внутренним направлениям до конца 2024 года;





- обязательства по реализации билетов "Эйр Астана" по средним и низким ценам не менее 70% (то есть только 30% по тарифам класса бронирования Y, B, H) за календарный год, до 31 декабря 2024 года.





Также агентством инициируется ряд системных мер.





По инициативе Агентства Министерством транспорта в целях расширения доступа к 5-й степени "свободы воздуха" приняты меры, расширяющие возможность для иностранных перевозчиков осуществлять в отдельных аэропортах полеты по маршрутам, наряду с отечественными авиакомпаниями. Это позволит стимулировать приход зарубежных авиакомпаний, что положительно отразится на конкуренции и увеличит выбор потребителей", - проинформировали в ведомстве





Также агентством инициированы поправки в законодательство, предусматривающие исключение применение топливного сбора.