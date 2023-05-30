29.05.2023, 15:32 32016
В трех районах Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды
Подача горячего водоснабжения будет ограничена для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В трех районах города Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды, сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".
Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Жетысуского, Медеуского и Турксибского районов Алматы, будет ограничена для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".
Ограничения будут в контурах улиц и жилых массивов:
с 5 по 9 июня:
- Свердлова - Таштитова - Хабаровоская - Орджоникидзе;
с 5 по 16 июня:
- Лавренева - Дунентаева - микрорайон Жулдыз-2 (частично);
с 12 по 16 июня:
- Суюнбая - Белякова - Казакпаева - Кожедуба;
- Кассина - Буденного - Бехтерева - Жумабаева;
Клары Цеткин - Кустанайская - Спасская - Нурсая;
с 12 по 23 июня:
- Рихарда Зорге - Чехова - Молдагалиева - Акан Серы;
с 19 по 23 июня:
- Элеваторская - Щелково - Суюнбая;
- Таласская - Кассина - Дулатова - Монтина;
с 26 по 30 июня:
- Шахтинская - Демченко - Атбасарская - Аяз би;
- Рыскулова - Буровая - Кульджинский тракт - микрорайон Атырау-1;
- Шекспира - Эйхе - Жайсан - Терешковой.
Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане из бюджета выделено 280 млрд тенге на строительство и реконструкцию систем водоснабжения.
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30.05.2023, 08:32 1886
Опрос КТ: 71% респондентов считают, что большие уголовные сроки должны быть мерой соцзащиты граждан от нападений хулиганов на улице Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
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Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что большие уголовные сроки должны быть мерой социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?"
71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101 километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
Ранее сообщалось, что в Алматы произошла массовая драка. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы.
Отец пострадавшего рассказывает, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.
Подбежавший водитель выбил из рук крупный булыжник, размером с мяч. А сына моего, которого тоже ударили сзади, он упал, ударили ногой прямо в глаз. Били целенаправленно. В результате он получил контузию глаза 3-й степени, отслоение сетчатки. Отслоение сетчатки означало наступление слепоты", - сказал он.
В полиции говорят, всех участников массовой драки уже установили. Подозреваемых поместили под стражу.
Данный факт был зарегистрирован по статье 293, часть 2, УК РК по факту хулиганства. Участники потасовки были задержаны сразу патрульным экипажем "Буран 147". Были доставлены в управление полиции Бостандыкского района, где в настоящее время проводится следствие", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Родственники пострадавших намерены добиваться справедливого наказания для всех участников драки. Парню, который получил серьезную травму глаза, сделали сложнейшую операцию.
Между тем инцидент с нападением толпы на заступившихся за девушку молодых людей вызвал большой общественный резонанс. Пользователи выразили крайнее возмущение возможностью нападения на прохожих в городе:
Возьмите на контроль, Бостандыкский отдел полиции, постоянно именно в этом районе самые жестокие преступления!";
Если их не судить по всем мерам, в обществе больше ни один прохожий не будет помогать в ситуациях, это должен быть показательный сигнал всем подобным извергам";
Дикари, надо посадить каждого, кто виновен, минимум на 10 лет, может тогда такие люди станут более адекватными";
Наказать по всей строгости закона, до такой степени избить это неописуемая жестокость".
30.05.2023, 08:00 3911
Проблемы с водой в Актау: аким обратился к горожанам
В городе давно существует водная проблема, отметил аким
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Актау. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Актау Ербол Избергенов обратился к жителям города из-за проблем с водой.
К сожалению, в летнее время, в силу разных причин, часть микрорайонов города испытывает недостаток в воде. Горожане обеспокоены и выражают свое недовольство. Дорогие жители города Актау я не снимаю с себя ответственности и приношу свои искренние извинения", - написал аким на своей странице в Сети.
По его словам, в городе давно существует водная проблема: дефицит воды, низкое давление, вследствие чего до верхних этажей вода не поступает в полном объеме.
Мы не отрицаем этого. Особенно летом проблема усложняется из-за увеличения объемов водопотребления. Как известно, ТОО "МАЭК" обеспечивает город питьевой и технической водой. Объем потребляемой воды в сутки зимой составляет около 34 000 кубических метров, а летом - 67 000 кубических метров в сутки. Но поскольку МАЭК может покрыть только 52 000 кубических метров воды, то сегодня дефицит составляет 15 000 кубических метров. В настоящее время мы работаем над решением этой проблемы", - заявил Ербол Избергенов.
Он также проинформировал о проделанной работе.
По словам акима, в 2022 году установлено 113 водонасосных устройств для подачи воды в высотные дома выше 9 этажей. Эта работа все еще продолжается.
Подготовлен проект строительства опреснительных установок производительностью 24 000 кубических метров в сутки на территории "МАЭК". На реализацию проекта в 2023 году утверждено 10 млрд тенге.
Производительность опреснительной установки "Каспий" составляет 20 000 кубических метров в сутки, в настоящее время ведутся работы по увеличению производительности до 40 000 кубических метров. Сегодня завод снабжает водой теплые потребителей Каракиянского и Мунайлинского районов, а также территорию "Теплого пляжа" города Актау. На средства ТОО "СК Строй Монтаж" строится опреснительная установка мощностью 20 000 кубических метров в сутки. Ожидается, что до конца года предприятие будет производить 10 000 кубических метров питьевой воды в сутки", - добавил аким.
Ранее сообщалось, что жители Мангистауской области остались без электричества и горячей воды из-за аварии.
29.05.2023, 18:40 25831
Представители СМИ стран ШОС посетили китайский город Ляньюньган
Фото: Global Times Online
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Пекин. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 24-27 мая в портовом городе Ляньюньган (провинция Цзянсу, Восточный Китай) успешно состоялось мероприятие "Визит представителей СМИ стран ШОС в Ляньюньган в 2023 году".
Главными организаторами выступили Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и народное правительство города Ляньюньган, соорганизаторами - комитет по делам развития и реформ города Ляньюньган, отдел пропаганды парткома города Ляньюньган, канцелярия по иностранным делам народного правительства города Ляньюньган. Поддержку в проведении мероприятия также оказали институт "Пояса и пути" университета Цинхуа и новостной портал "Хуаньцюван".
Делегация представителей СМИ из стран ШОС (Китай, Индия, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан) совершила визит в Ляньюньган, восхитилась неповторимым очарованием и бурным развитием города.
В течение четырех дней представители СМИ стран ШОС посетили порт Ляньюньган, фармацевтические компании "Хэнжуй" и "Канюань", Ляньюньганскую нефтехимическую промышленную базу, Китайско-казахстанскую базу логистического сотрудничества (Ляньюньган), Международный логистический парк ШОС (Ляньюньган), садовый парк Юаньбоюань, ландшафтный район Хуагошань и центр торговли хрусталем "Дунхай".
Ляньюньган, расположенный на месте слияния морской береговой линии Цзянсу и железной дороги Ланьчжоу - Ляньюньган, стал важным портовым городом в рамках реализации "Пояса и пути" благодаря своему превосходному географическому положению. В 2014 году в Ляньюньгане была создана Китайско-казахстанская база логистического сотрудничества, которая была первым реализованным в Китае проектом сотрудничества в строительстве "Пояс и путь", и открыла для Казахстана, крупнейшей внутриконтинентальной страны, выход к Тихому океану. За последние несколько лет Ляньюньган внес значимый вклад в содействие транспортной взаимосвязанности Азии, Африки и Европы, а также расширение открытости внешнему миру на высоком уровне.
29.05.2023, 10:00 45086
ЕНПФ предупредил казахстанцев о фейковых сообщениях
Граждан просят руководствоваться только достоверной информацией из официальных источников
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Зарубежный новостной агрегатор распространяет ложные сообщения со ссылкой на Единый накопительный пенсионный фонд о дополнительных выплатах, предупреждают в пресс-службе фонда.
Информация, распространяемая одним из зарубежных агрегаторов новостей со ссылкой на ЕНПФ, о том, что с 1-го числа следующего месяца текущего года в Казахстане вводятся дополнительные ежемесячные денежные выплаты определенной (льготной) категории населения, не соответствует действительности", - говорится в сообщении фонда.
В пресс-службе разъяснили, что пенсионные выплаты из ЕНПФ лицам, достигшим пенсионного возраста, осуществляются ежемесячно по установленному графику в соответствии с методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат из ЕНПФ, утвержденной постановлением правительства РК.
Также предусмотрена возможность получения выплат по графику из ЕНПФ до достижения общеустановленного пенсионного возраста в связи с установлением бессрочной инвалидности первой и/или второй группы. Указанная методика предусматривает ежегодное увеличение размера ежемесячной пенсии из ЕНПФ за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат - 5%.
Контролировать пенсионные накопления на индивидуальном пенсионном счете в ЕНПФ можно в личном кабинете на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении ЕНПФ, а также на сайте электронного правительства.
Просим граждан руководствоваться только достоверной информацией из официальных источников", - обратились в фонде.
29.05.2023, 09:35 45941
В Алматы в связи с реконструкцией теплосетей ограничат проезд по нескольким улицам
Горячая вода в дома будет подаваться по временным схемам
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничения движения автомототранспорта по нескольким улицам Алматы будет введено в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей. Об этом сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
С 29 мая по 30 августа в Алмалинском районе - по внутридворовой территории севернее улицы Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра.
С 31 мая по 1 августа в Жетысуском районе - от улицы Расковой c переходом на улицу Есенова и далее по улице Колпаковского до здания школы-лицея № 143.
С 1 июня по 30 августа в Ауэзовском районе - по внутридворовой территории севернее улицы Шаляпина от улицы Момышулы до улицы Саина.
Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов. Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков", - отметили в компании.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил не допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне.
29.05.2023, 08:36 47711
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Погоду большей территории Казахстана будет определять обширный отрог антициклона. Лишь на севере, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами.
По республике сохраняется усиление ветра, на западе, юге - пыльная буря, в ночные и утренние часы на юго-востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей территории Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей ожидается сильная жара.
В Костанайской, Павлодарской областях, в центре, на востоке Кызылординской области, на востоке Атырауской области, на юге, востоке Карагандинской области, в центре Улытауской области, на юго-западе Актюбинской области, на севере Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: дождь, гроза, +27, +29 °C, скорость ветра - 9-14 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду.
В Алматы: переменная облачность, +22, +24 °C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
В Шымкенте: переменная облачность, +30, +32 °C, скорость ветра - 8-13 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду.
28.05.2023, 12:59 75306
В Китае презентовали сборник казахских песен на китайском языке
Среди них произведения Абая Кунанбаева, Шамши Калдаякова, Алтынбека Коразбаева и Нургисы Тлендиева
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Пекин. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине прошла презентация сборника из 30 переведенных на китайский язык казахских песен.
Отечественные мелодии получили новое звучание. Среди них произведения Абая Кунанбаева, Шамши Калдаякова, Алтынбека Коразбаева и Нургисы Тлендиева. Автором перевода стал известный писатель Китая - Акбар Мажит", - сообщает "Хабар 24".
Как сообщает агентство, ранее писатель перевел на китайский язык стихи, поэмы и "Слова назидания" Абая.
По словам Акбара Мажита, перевод песен дался нелегко. Ведь подбирать слова приходилось не только по смыслу, но и подстраивая их по ритму. Некоторые произведения автор начал переводить больше 40 лет назад. После официальной части зрители смогли насладиться песнями из сборника, в том числе "Желсіз түнде жарық ай", "Айттым сәлем, Қаламқас", - пишет сайт.
В Китае казахские песни в переводе звучат давно. Например, "Қарлығаш" была переложена на китайский язык еще в 1930-е годы.
Эти 30 песен я посвятил 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, которое праздновали в прошлом году. Однако из-за пандемии сборник не вышел вовремя. Переводить песни нелегко. Такие мероприятие, как сегодня, сближают души двух народов. Мы соседи, и я желаю, что дружба и сплоченность двух стран продолжалась бесконечно", - рассказал писатель.
28.05.2023, 09:12 80151
О погоде в воскресенье рассказали синоптики
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами.
На севере, юге, в центре под влиянием отрога северного антициклона сохранится ясная погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра, на западе - пыльная буря, днем на севере области ожидается град", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Атырауской, Костанайской, Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на юге, востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем 22-24 тепла. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.
В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем 22-24 тепла. Ветер северо-восточный, 0-5 метров в секунду.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, днем 14 градусов тепла, ветер восточный, 2 метра в секунду.
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