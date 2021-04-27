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В Центральном государственном музее РК пройдет фотовыставка "Успешные примеры борьбы с бедностью в КНР с помощью развития туризма"

26.04.2021 9289
АЛМАТЫ. 26 АПРЕЛЯ - Центральный государственный музей Республики Казахстан в год 30-летия независимости Республики Казахстан совместно с Генеральным консульством Китайской Народной Республики 30 апреля 2021 года открывает Международную фотовыставку "Успешные примеры борьбы с бедностью в КНР с помощью развития туризма", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ликвидация бедности - это общая миссия всего человечества. Китайский опыт по сокращению бедности является ценным в рамках развития международного туризма. В последние годы правительство КНР ведет решительную борьбу с бедностью, делая упор на гармоничную интеграцию туризма, культуры и социальной экономики. В рамках построения общества средней зажиточности и осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года правительству Китая удалось реализовать стратегию по ликвидации бедности и вывести из нищеты более 98 миллионов человек, что составило 7% населения.
 
Индустрия туризма в качестве важной составляющей всесторонней деятельности Китая постепенно набирает силу и играет главную роль в ликвидации бедности. КНР вносит больший вклад в развитие туризма, сельского хозяйства и возрождения деревень.
 
Фотовыставка "Успешные примеры борьбы с бедностью в КНР с помощью развития туризма" знакомит посетителей с уникальными культурно-туристическими объектами, с различными историями и моделями борьбы с бедностью в Китае на примере 20 населенных пунктов. Материалы фотовыставки демонстрируют, как при поддержке государственных программ, местных правительств и коммерческих структур в деревнях, городах, автономных округах, уездах, населенных пунктах были реализованы многочисленные проекты, направленные на сокращение бедности и ликвидацию нищеты.
 
Фотовыставка продлится до 12 мая 2021 года.
 

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