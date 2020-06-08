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В Туркестан прибыла гуманитарная помощь из Узбекистана

07.06.2020, 16:15 8479
Туркестан. 7 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в город Туркестан в рамках поручения президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева прибыла гуманитарная помощь в трех грузовых автомашинах, сообщили в региональной службе коммуникаций Туркестанской области. 
 

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов от имени жителей региона выразил прибывшим гражданам благодарность. В ходе встречи чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев отметил, что в критические часы братские страны должны поддерживать друг друга", - говорится в сообщении.

 
Как стало известно, в караване помощи прибыло 150 тысяч медицинских масок, 2500 защитных костюмов, 150 тысяч медицинских перчаток, 1000 термометров и 440 коек.
 
Отмечается, что данная помощь будет распределена среди медицинских учреждений Туркестанской области.
 

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