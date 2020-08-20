В Туркестане чиновники незаконно выплатили 33,5 млн тенге за изъятие земельных участков

Туркестан. 19 августа. Kazakhstan Today - Прокуратура Туркестана выявила факт хищения бюджетных средств в размере 33,5 млн тенге, которые в рамках развития города были выделенные на изъятие земельных участков для государственных нужд, передает Kazakhstan Today.

Указанная сумма акиматом города в 2019 году выплачена физическим лицам в качестве возмещения за отчуждение для госнужд 6 земельных участков. Однако в ходе прокурорского анализа стало известно, что на часть этих земель не было зарегистрировано право собственности, а другая часть была оформлена на основании подложных документов. Таким образом, должностные лица местного исполнительного органа в нарушение Земельного кодекса и закона "О государственном имуществе", не проверяя правоустанавливающие документы на имущество (недвижимого имущества, подлежащего изъятию), включили их в перечень, что и привело незаконной выплате компенсаций физическим лицам 33,5 млн тенге", - сообщила пресс-служба прокуратуры Туркестанской области.

По внесенному акту прокурорского реагирования за допущенные нарушения на ответственного заместителя акима города Мусаева Т. наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии". Принимаются меры к отмене незаконных правоустанавливающих документов и возмещению ущерба.

Также по материалам прокуратуры антикоррупционной службой в отношении должностных лиц акимата города Туркестана ведется досудебное расследование по статье УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями".

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