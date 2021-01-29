В ЗКО замакима района оштрафовали за нарушение карантина

Уральск. 28 января. Kazakhstan Today - Заместитель акима Казталовского района в Западно-Казахстанской области, оштрафована на сумму более 600 тысяч тенге, за нарушение карантинного режима, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Уральская неделя ", после этого штрафа эта же чиновница была еще раз уличена в таком же нарушении, но избежала наказания. Ее начальник, аким района считает, что его заместитель приносит гораздо больше пользы, чем те, кто на нее пожаловался.

Зайлим Мажитова, заместитель акима Казталовского района, в ноябре 2020 года решила провести собрание с учителями школы в поселке Сарыкудук. На эту встречу всех педагогов пригласили предварительно предупредив, чтобы они соблюдали масочный режим. В условленное время учителя собрались в актовом зале, но ждать начальницу пришлось почти три часа. И когда в половине седьмого вечера Зайлим Мажитова явилась на собрание, первое, на что обратили внимание педагоги, - заместитель акима района была без маски.

Фотографии с этого собрания попали в руки Инжумаржан Газизовой, заместителя директора по воспитательной работе школы имени Алмы Оразбаевой, находящейся в районном центре. Она обратилась с заявлением в полицию. В своем заявлении Инжумаржан Газизова просила привлечь заместителя акима к ответственности за нарушение карантинных мер. Стоит отметить, что Зайлим Мажитова, возглавляет районную мониторинговую группу по противодействию распространению.

Полиция довольно долго рассматривала это заявление. И до того как по нему было вынесено решение, саму заявительницу неожиданно пригласили в акимат района и попросили отозвать свое обращение.

Инжумаржан Газизова также утверждает, что в ходе беседы аким района выгораживал Зайлим Мажитову, говорил, что она хороший работник, никогда не нарушает закон.

В свою очередь, главный санитарный врач Казталовского района Талгат Хайдаров, подтвердил, что замакима района Зайлим Мажитова была оштрафована на 638 940 тенге.

По заявлению Газизовой нами 3 декабря была проведена проверка и составлен протокол об административном правонарушении, по части 1 статьи 425 КоАП РК в отношении гражданки Зайлим Мажитовой. На нее был наложен штраф в размере 230 МРП. Зайлим Мажитова воспользовалась своим правом оплатить 50% штрафа в первые 7 дней - это 319 470 тенге", - сообщил Талгат Хайдаров.

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