Весенняя призывная кампания проходит в Казахстане

Фото: Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В Казахстане проходит весенняя призывная кампания. Призыв на срочную воинскую службу начался 1 марта и продлится до 30 июня 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все процедуры проводятся согласно законодательству. Юноши призывного возраста от 18 до 27 лет оповещаются о необходимости прибыть для прохождения медицинской комиссии бумажными повестками и SMS-сообщениями", - сообщили в Минобороны .

По результатам призывной медицинской комиссии определяется степень годности призывника к прохождению срочной воинской службы.

Если юноша признан негодным, то в тот же день со сборного пункта он отправляется домой. Если призывник нуждается в дополнительном обследовании, то направляется в медицинские учреждения. Призывники, успешно прошедшие медицинскую комиссию и признанные годными к службе, в индивидуальном порядке рассматриваются призывной комиссией под председательством заместителя акима. Принимается решение о призыве", - добавили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что уклонение от прохождения медкомиссии и воинской службы по призыву предусматривает административную и уголовную ответственность.

В случае неявки на медицинское обследование по повестке налагается штраф в размере 5 МРП. Уклонение от воинской службы влечет штраф в размере одной тысячи МРП, либо привлечение к исправительным работам в том же размере, либо к общественным работам до 400 часов, либо ограничением свободы или ее лишением на срок до одного года.