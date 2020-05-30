Видеокамеры установят во всех медико-социальных учреждениях Казахстана

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало комплекс мер по совершенствованию работы медико-социальных учреждений (МСУ), передает Kazakhstan Today.

Помимо этого, в ближайшее время вместе с заместителями акимов областей работу учреждений проинспектируют гражданские активисты, журналисты, представители общественных движений. Для улучшения качества жизни подопечных планируется внести изменения в действующее законодательство. При МСУ будут созданы общественные советы, в состав которых войдут родные и близкие опекаемых, авторитетные отраслевые эксперты, члены общественных советов при акиматах, представители НПО. Они будут контролировать соблюдение прав услугополучателей, в том числе расходование средств, находящихся на контрольных счетах наличности. Сведения обо всех МСУ внесут в базу данных портала социальных услуг", - сообщили в пресс-службе МТСЗН.

Кроме того, на портале "Социальная защита лиц с инвалидностью" (inva.gov.kz) будет формироваться рейтинг учреждений с обратной связью, где каждый желающий сможет оставить комментарии о деятельности МСУ. Также услугополучателям обеспечат доступ в интернет.

Все учреждения планируется оснастить видеокамерами, через которые родственники подопечных смогут наблюдать за происходящим в онлайн-режиме. Также запланирован ремонт зданий и обновление реабилитационного оборудования, спецавтотранспорта. Местным исполнительным органам рекомендовано учреждения, находящиеся в отдаленных районах, перевести в крупные города и областные центры. За социальными работниками закрепят волонтеров, которые будут помогать сотрудникам центров", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что многие из принимаемых мер являются стандартными в международной практике. К примеру, общественное участие в развитии и контроле качества социальных услуг существует в Великобритании, Дании, Германии, Франции, США. Прозрачность финансовой отчетности широко распространена в корпоративном секторе Австралии, США и странах Европы.

Министерство труда и социальной защиты РК планирует внести необходимые изменения в соответствующие нормативно-правовые акты в ближайшее время.

В настоящее время специальные социальные услуги оказывают 931 организация. Среди них 136 государственных МСУ, в которых проживают порядка 36 тыс. человек. Услугополучателями являются 8 категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства