Большая часть заболевших коронавирусом в Акмолинской области - постояльцы дома престарелых

Кокшетау. 10 апреля. Kazakhstan Today - В доме престарелых Акмолинской области вспышка COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает телеканал КТК , только за вчерашний день, 9 апреля, в доме престарелых Акмолинской области выявили коронавирус еще у 13 пенсионеров.

Самой возрастной пациентке 99 лет. Все заболевшие контактировали с двумя погибшими пожилыми мужчиной и женщиной. Всего в учреждении 35 инфицированных, в том числе одна сотрудница. Их госпитализировали", - говорится в сюжете.

По данным оперативного штаба госкомиссии, сегодня в Целиноградском районе Акмолинской области зарегистрировали еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией - заболел мужчина в возрасте 33 лет. Он доставлен в карантинный стационар как контактный с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией. По результатам диагностического исследования ПЦР был выявлен диагноз COVID-19.

По состоянию на 10 апреля в регионе выявлен 61 человек с инфекцией COVID-19: Целиноградский район - 56 случаев, Аршалынский район - 3 случая, Кокшетау - 1 случай, Шортандинский район - 1 случай.

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