Виктор Бурдин назначен главным редактором Forbes.kz

Фото: forbes.kz

АЛМАТЫ. 18 ИЮНЯ - Главным редактором Forbes.kz стал Виктор Бурдин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Виктор Бурдин работает журналистом более 20 лет. Он с отличием окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби. В разные годы работал на телеканале "ТАН", "31 канале"; в газетах "Суббота+", "Экспресс К", "Время", в журналах "Огонёк" и World Discovery. С 2015 года трудился обозревателем Forbes.kz, c 2016 года - заместителем главного редактора сайта Forbes.kz.

В должности главного редактора Виктор Бурдин сменил Анастасию Новикову, которая работала в Forbes.kz более семи лет.

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