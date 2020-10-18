Водителей Нур-Султана предупредили о введении регулируемого поворота на проспекте Мангилик Ел

Нур-Султан.17 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане с 18 октября внедряется регулируемый поворот по проспекту Мангилик Ел, в сторону Family Village, передает Kazakhstan Today.

В связи с многочисленными обращениями жителей Family Village по поводу затруднительного поворота в сторону жилого комплекса, департаментом полиции Нур-Султана проведено обследование и принято решение о внедрении регулируемого поворота с подключением светофоров к объекту на пересечении проспекта Кабанбай батыра и проспекта Мангилик Ел", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Также для удобства жителей микрорайона Family Village с 15 октября обустроены регулируемые альтернативные развороты в районе детского сада "Карлыгаш" и поликлиники в направлении аэропорта, при этом обустроены дополнительные полосы движения на разворот и установлены дополнительные секции светофоров с символом, указывающим направление на разворот в виде стрелки.

Преимуществом данной схемы в сравнении с действующей является бесконфликтный и безопасный разворот. Участников дорожного движения просим принять во внимание данные изменения и заранее планировать маршрут движения, руководствуясь требованиями ПДД", - прокомментировали в полиции.

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