Водители авто с иностранными номерами совершают нарушения ПДД на миллионы тенге в Алматы

АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - Свыше двух тысяч грубых нарушений правил дорожного движения выявлено системой "Коргау - Опасный водитель" на дорогах Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По сообщению ДП города Алматы, ежедневно проводится работа по вводу информации в базу данных "Коргау - Опасный водитель" по автомашинам с подложными государственными номерными знаками и ГРНЗ с иностранным учетом, без страхового полиса.
Только за два дня экипажами патрульной полиции с помощью указанной автоматизированной системы задержано 30 автомашин с подложными государственными регистрационными номерными знаками, 12 - без госномеров, у 26 водителей отсутствовал страховой полис, у 27 - обязательный техосмотр, еще 38 выдано уведомление об оплате имеющихся штрафов за нарушения правил дорожного движения", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.
За период проведения мероприятий инспекторами задержаны три автомашины с иностранным учетом, водители которых имеют крупные задолженности по штрафами.
Речь идет о следующих суммах: 1 миллион 13 тысяч 853 тенге, 741 тысяча 246 тенге и 649 тысяч 356 тенге. Эти транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку", - сказал глава УМПС.
По данным Polisia.kz, в мегаполисе продолжается целенаправленная работа по привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, а также лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.