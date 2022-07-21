Система Orphus

Водители авто с иностранными номерами совершают нарушения ПДД на миллионы тенге в Алматы

20.07.2022, 11:43 33916
Водители авто с иностранными номерами совершают нарушения ПДД на миллионы тенге в Алматы
АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - Свыше двух тысяч грубых нарушений правил дорожного движения выявлено системой "Коргау - Опасный водитель" на дорогах Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сообщению ДП города Алматы, ежедневно проводится работа по вводу информации в базу данных "Коргау - Опасный водитель" по автомашинам с подложными государственными номерными знаками и ГРНЗ с иностранным учетом, без страхового полиса.
 

Только за два дня экипажами патрульной полиции с помощью указанной автоматизированной системы задержано 30 автомашин с подложными государственными регистрационными номерными знаками, 12 - без госномеров, у 26 водителей отсутствовал страховой полис, у 27 - обязательный техосмотр, еще 38 выдано уведомление об оплате имеющихся штрафов за нарушения правил дорожного движения", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.

 
За период проведения мероприятий инспекторами задержаны три автомашины с иностранным учетом, водители которых имеют крупные задолженности по штрафами.
 

Речь идет о следующих суммах: 1 миллион 13 тысяч 853 тенге, 741 тысяча 246 тенге и 649 тысяч 356 тенге. Эти транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку", - сказал глава УМПС.

 
По данным Polisia.kz, в мегаполисе продолжается целенаправленная работа по привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, а также лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

 

новости по теме

В Алматы планируют установить водоохранные полосы и зоны вокруг рек

21.07.2022, 16:57 896
В Алматы планируют установить водоохранные полосы и зоны вокруг рек
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - На портале "Открытые НПА" размещен проект постановления акима "Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на территории города Алматы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно тексту документа, планируется установить водоохранные зоны водных объектов в пределах Алатауского района города Алматы:
 
1) Река Большая Алматинка (каз. Улкен Алматы): водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов до БАКа и от уреза воды от БАКа до границы города); 
 
2) Река Боролдай: водоохранная зона в границах Алатауского района города составляет 120 метров (в обе стороны от уреза воды) от истока до улицы Акан-Сері до границы города составляет - 240 метров (в обе стороны от уреза воды с учетом мест затопления); 
 
3) Приток реки Боролдай (Джигитовка): водоохранная зона до впадения реки в реку Боролдай составляет 120 метров (в обе стороны от уреза воды); 
 
4) Река Карагайлы: водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона); 
 
5) Река Теренкара: водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона) от истока до золоотстойника, от золоотстойника и до границы города (в обе стороны от уреза воды); 
 
6) Река Карасу: водоохранная зона в границах Алатауского района города - 120 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона с учетом мест затопления и пруда); 
 
7) Приток реки Карасу: водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона с учетом мест затопления); 
 
8) Река Ащибулак и золоотстойник ТЭЦ-1: водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от берега золоотстойника ТЭЦ-1, начиная от золоотстойника и до границы города (в обе стороны от уреза воды); 
 
9) Большой Алматинский канал имени Конаева (БАК): водоохранная зона составляет 120 метров (от верхней кромки парапетов канала); 
 
10) Дренажный канал: водоохранная зона составляет 170 метров от начала до улицы Жылысай в мкр. Шанырак (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала), от улицы Жылысай и до конца канала водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала); 
 
11) Каскад прудов: водоохранная зона для прудов составляет 240 метров (в обе стороны от внешней границы пруда); 
 
12) Золоотстойник ТЭЦ-2: водоохранная зона составляет 500 метров (в обе стороны от внешней границы золоотстойника ТЭЦ-2). 
 
Кроме того, планируется установить водоохранные полосы водных объектов на территории города Алматы: 
 
1) Река Большая Алматинка (каз. Улкен Алматы): водоохранная полоса составляет 135 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов до БАКа и от уреза воды от БАКа до границы города); 
 
2) Река Боролдай: водоохранная полоса в границах Алатауского района города составляет 35 метров (в обе стороны от уреза воды); 
 
3) Приток реки Боролдай (Джигитовка): водоохранная полоса до впадения реки в реку Боролдай составляет 35 метров (в обе стороны от уреза воды); 
 
4) Река Карагайлы: водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона); 
 
5) Река Теренкара: водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона) от истока до золоотстойника и от золоотстойника до границы города (в обе стороны от уреза воды); 
 
6) Река Карасу: водоохранная полоса в границах Алатауского района города - 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона с учетом пруда); 
 
7) Приток реки Карасу: водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона); 
 
8) Река Ащибулак и золоотстойник ТЭЦ-1: водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от берега золоотстойника ТЭЦ-1, начиная от золоотстойника и до границы города (в обе стороны от уреза воды); 
 
9) Большой Алматинский канал имени Конаева (БАК): водоохранная полоса составляет 35 метров (от верхней кромки парапетов канала); 
 
10) Дренажный канал: водоохранная полоса составляет 35 метров от начала до улицы Жылысай в мкр. Шанырак (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала), от улицы Жылысай и до конца канала водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала).
 

Какая погода ожидается в Казахстане в четверг

21.07.2022, 08:52 10786
Какая погода ожидается в Казахстане в четверг
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Ложбина северо-западного циклона вызовет дожди с грозами и усилением ветра на большей территории Казахстана, на западе, севере, востоке страны ожидается град, на юго-западе - пыльная буря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только на южные и юго-восточные регионы Казахстана сохранит свое влияние отрог антициклона - ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, на юге Атырауской, Мангистауской областей, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Улытауской областей, на юге Актюбинской области ожидается сильная жара.
 
Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской областей, на юге, в центре Улытауской области, на юге Карагандинской области сохраняется очень сильная жара.
 

Казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных

21.07.2022, 08:09 11916
Казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных
Фото: kazpharmacom.com
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - Казахстанские ученые сообщили о сенсационном научном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц, совершив инновационный прорыв мирового значения в противоинфекционной ветеринарии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Казахстанские ученые совершили инновационный прорыв в создании ветеринарных противовирусных препаратов мирового уровня, способных решить проблемы сельскохозяйственного животноводства и птицеводства во всем мире, и в первую очередь в Казахстане, обеспечить продовольственную безопасность и усилить экспортный потенциал РК. Очевидно, что использование препаратов позволяет надеяться на значительный прогресс в экономическом развитии Казахстана как производителя и экспортера продуктов животноводства и птицеводства. На данный момент созданы и уже прошли успешные испытания два уникальных отечественных противовирусных ветеринарных препарата - "Аривир" и "Эвритал" для борьбы с инфекциями и заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц, которые способны предотвратить и мгновенно остановить вспышки считавшихся неизлечимыми ветеринарных болезней в агропромышленном секторе. Испытания прошли в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Иране, Турции, России, Украине, Белоруссии", - сообщил генеральный директор научно-производственного объединения "Казфармаком" Тимур Измайлов. 

 
По информации руководителя НПО "Казфармаком", накануне "в Иране совместно с компанией "Насер Фариман" были проведены совместные испытания наших препаратов, которые убедительно продемонстрировали эффективность в лечении ящура, эктимы овец и лейкоза крупного рогатого скота".
 

Актуальной задачей для Казахстана в настоящее время является обеспечение отраслей животноводства и птицеводства эффективными и доступными препаратами, ветеринарными препаратами и кормовыми добавками. Однако в Казахстане практически повсеместно используются импортные ветеринарные препараты. НПО "Казфармаком" является одним из производителей ветеринарных препаратов в Республике Казахстан и единственным, ориентированным на производство отечественных инновационных патентно защищенных ветеринарных препаратов, уникальных и не имеющих аналогов в мире, для удовлетворения потребности в них как внутри РК, так и за рубежом. Разработки поднимают научный престиж страны. По мнению экспертов компании по производству ветеринарной продукции ЕС, "уровень научного прорыва в разработанных препаратах может быть по значимости приравнен к нобелевским номинациям", - отметил Измайлов.


По данным гендиректора "Казфармаком", "в 2020 году на международной выставке ЗКВ в Москве НПО "Казфармаком" было единственным из Казахстана, на чьем стенде были представлены разработанный нами ветеринарный препарат "Аривир" и кормовая добавка "Эвритал" наряду с другой продукцией. Многие страны проявили огромный интерес к этим разработкам.

На конференции, посвященной проблемам выращивания крупного рогатого скота, мы докладывали об успешном лечении нами нодулярного дерматита. В связи с этим выступлением организаторы выставки объявили о том, что "из Казахстана привезли настоящую сенсацию". С 2020 года "Аривир" и "Эвритал" проходит процедуры регистрации в регуляторных органах МСХ РК", - уточнил он.

 
По его словам, ветеринарный препарат "Аривир", разработан специально для борьбы с вирусными, бактериальными и смешанными инфекциями сельскохозяйственных животных и птиц. 

В случае возникновения эпидемии коронавируса SARS-CoVi-2 (как в ряде зарубежных стран) среди сельскохозяйственных и домашних животных, который в результате мутации может вызвать массовую гибель животных, ветеринарный препарат "Аривир" гарантированно обеспечит сохранность сельскохозяйственных животных на уровне 98-100%. Аналогичная сохранность животных и птиц при других вирусных инфекциях может быть обеспечена при использовании данного препарата, так как на сегодняшний день нодулярный дерматит не лечится нигде и никем", - сообщил Измайлов.

 
По информации руководителя компании, после ряда успешных испытаний на территории таких стран, как Россия, Украина, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия, Болгария, Иран, Азербайджан, Турция, от них поступают заявки на приобретение данных препаратов в больших объемах.

Кормовая добавка "Эвритал" также востребована для профилактики инфекций и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц. Отличительной особенностью "Аривира" и "Эвритала" является то, что в сочетании с антибиотиками они дают синергический эффект, что позволяет снизить использование антибиотиков в животноводстве, негативно влияющих на организм человека при употреблении мяса", - сообщил Измайлов.

 

НПО "Казфармаком" - лицензированная и аккредитованная компания, имеющая производственную площадку в Алматы, работает в этом направлении более 20 лет. Мы намерены активно участвовать в импортозамещении и производить более 50 наименований препаратов и намерены развивать нашу производственную площадку. Реализация данных планов подразумевает значительное вложение финансовых средств. БВУ не хотят финансировать наш проект, также не получилось получить финансирование через АКК, так как отсутствует программа по финансированию производства ветеринарных препаратов. Нам было предложено разместить наше производство в Сербии, России, Украине, Узбекистане. Заинтересованность в нашей стране намного ниже, хотя результаты, которых мы достигли, никто в мире повторить не может. Огромный экспортный потенциал, многотоннажные поставки наших препаратов можно наладить в течение года с момента начала финансирования, заключены контракты с дистрибьюторами 9 стран. Также прошли успешные испытания на территории РК, идут поставки в крупные агрохолдинги РК. На сегодняшний день, по данным МСХ РК, существует порядка 177 очагов особо опасных заболеваний, на текущий момент нами ликвидирована вспышка везикулярного стоматита в Карагандинской области. С помощью наших препаратов можно сократить количество очагов в десятки раз", - подчеркнул Измайлов.

 

Решающим фактором для развития проекта является поддержка государством уже созданного производства, которое способно вывести Казахстан на лидирующие позиции в мире по производству препаратов для лечения и профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц, неизлечимых до сегодняшнего дня. Кроме того, это дает экспортный потенциал на сотни миллионов долларов - от продажи как препаратов, так и сельхозпродукции", - заключил глава "Казфармаком". 

 
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель "Научного центра противоинфекционных препаратов" академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
 

Мы продемонстрировали, что даже в случае вспышки заболеваний, при которых все поголовье подлежит депопуляции (уничтожению), теперь не обязательно действовать таким образом - появляется лекарство. Одна выпойка (одноразовый прием препарата) - и пораженная птичьим гриппом птица выживает. Теперь при поддержке Министерства сельского хозяйства нам предстоит пройти длинный путь регистрации препарата, и после этого птичий грипп можно будет из списка утилизируемых перевести в рутинное заболевание: вакцинация плюс лекарство, если вспышка. И тогда не будет колоссального экономического ущерба не только у нас, но и по миру. Если казахстанское Министерство сельского хозяйства возьмет это в свои руки как следует - в правильные руки - и правильно пройдет этот путь, то это будет колоссальная сенсация. То есть во всем мире вывести животное из депопуляции. Аналогов нашему препарату на сегодняшний день нет", - подчеркнул Ильин. 

 
По информации академика, "использование нашего ветеринарного препарата увеличит сохранность сельскохозяйственных животных, даже в случае эпидемий, на уровне 90%. А использование кормовой добавки для профилактики заболеваний доведет эту цифру до тех стандартов, которые генетически заложены в этих животных".
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане отмечается рост заболеваемости сельскохозяйственных животных бруцеллезом и бешенством.

Скот умирает от неизвестной болезни в СКО. 

В ЗКО заболело около 2,5 тысячи коров.

Падеж скота в Атырауской области: причина до сих пор неизвестна.
 

В Алматы незаконно вырубили тополя на проспекте Гагарина

21.07.2022, 00:02 18851
В Алматы незаконно вырубили тополя на проспекте Гагарина
АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - В среду, 20 июля, жители Алматы обратили внимание на вырубку деревьев на проспекте Гагарина рядом со строящимся зданием, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы, разрешение на вырубку деревьев по адресу проспект Гагарина, 80, не выдавалось.
 
На место выехали сотрудники управления совместно сотрудниками МПС ДП Алматы. В ходе обследования установлен факт кронирования трех тополей.
 

По данному факту будет составлен административный протокол по статье 386 КоАП РК и взято гарантийное обязательство по компенсационной посадке деревьев лиственных пород в количестве 150 штук", - сказал заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды города Улан Абдулдаев.

 
В ведомстве добавили, что заказчиком кронирования деревьев является гр. Бекмусаев Б.К., занимающийся строительством медицинского центра.
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

20.07.2022, 21:24 22801
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Алматинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 июля днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара - 35-38 градусов. 
 
В Алматы 21 июля днем ожидается сильная жара - 36-38 градусов. 
 
21 июля в Кызылординской области ветер северный, северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 21 июля на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, южный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
21 июля на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
21 июля ночью в Актюбинской области ветер северо-восточный, восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов.
 
21 июля на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. На западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - 42 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
21 июля в восточной половине Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке области 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане ночью 21 июля ожидается гроза.
 
21 июля днем на большей части Жетысуской области ожидается сильная жара - 35-38 градусов. 
 
21 июля ночью на северо-западе, севере, днем на западе, в центре, на востоке Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области град. Ветер юго-восточный с переходом юго-западный, на западе, в центре, севере области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
21 июля ночью на северо-западе, севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на северо-западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
21 июля на севере, востоке, ночью в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
21-22 июля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области порывы 23 метра в секунду. 
 
Ранее синоптики пообещали спад жары на западе и сильные дожди на востоке в период с 21 по 23 июля.
 

В ходе слушаний общественники обсудили дизайн нового терминала аэропорта Алматы

20.07.2022, 17:29 26821
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - 20 июля прошли общественные обсуждения концептуальных дизайнов нового международного пассажирского терминала аэропорта Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе слушаний представители общественности выступили со своими проектами и предложениями относительно дизайна.
 

В ходе обсуждения были выслушаны различные мнения представителей общественности, которые будут учтены при принятии финального решения о концептуальном дизайне нового пассажирского международного терминала Международного аэропорта Алматы", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

 
Представители аэропорта заверили, что все предложения и комментарии будут приняты во внимание при принятии окончательного решения.
 
TAV Airports, выкупившая Международный аэропорт Алматы в мае 2021 года, планирует построить новое здание международного пассажирского терминала. Реализация проекта вместе с существующими инфраструктурными объектами позволит аэропорту обслуживать до 14 млн пассажиров в год.
 
Напомним, 1 июня рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Алматы завершился участием в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы.
 

Опасные для здоровья игрушки выявил Комитет санэпидконтроля

20.07.2022, 14:49 29976
Опасные для здоровья игрушки выявил Комитет санэпидконтроля
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Из полутора тысяч взятых на проверку Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля детских игрушек почти половина не соответствует требования безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках мониторинга безопасности продукции исследовано 1499 образцов детских игрушек. В результате проверки 706 образцов не соответствовали требованиям "О безопасности игрушек", что составило 47,1%. Из них отечественных - 9 (1,3%), государств - членов ЕАЭС - 59 (8,4%), других стран - 638 (90,3%)", - сообщили в комитете

 
Там заявили, что основная часть нарушений - несоблюдение требований маркировки (97,6%). В 23 образцах выявлено нарушение санитарно-химических требований. 
 
В куклах, пистолетах, наборах посуды и других игрушках обнаружены ксилол, бензол, фенол, гептан, формальдегид, этилацетат и другие опасные вещества.
 

По всем фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства были выданы предписания об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан с обязательным разъяснением порядка его устранения. Снято с реализации на предприятиях торговли 21,5 кг игрушек", - сообщили в комитете.

 
В ведомстве отметили, что продукция реализовалась без документов, подтверждающих ее безопасность. В комитете также призвали родителей перед приобретением игрушек требовать у продавцов сертификат соответствия, подтверждающий безопасность товара.
 

Вход в мобильное приложение eGov Mobile станет доступен только через биометрию

20.07.2022, 11:56 33591
Вход в мобильное приложение eGov Mobile станет доступен только через биометрию
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - В мобильном приложении eGov Mobile можно будет авторизоваться только одним способом - с помощью биометрии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в АО "Национальные информационные технологии", обновления позволяют гражданам использовать больше функционала в приложении и направлены на сохранение безопасности персональных данных казахстанцев. 
 

Ранее мы получали жалобы от пользователей о том, что отказ от одноразового СМС-пароля приводит к некоторым неудобствам при авторизации, и они не хотели проходить процесс биометрии. Но на самом деле Digital ID дает казахстанцам больше функциональных возможностей для получения услуг, чем одноразовый пароль. К тому же процесс авторизации с помощью биометрии стал намного проще и быстрее. Также мы всегда заботимся о безопасности персональных данных казахстанцев, а данный вид авторизации в этом имеет много плюсов", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин. 

 
Подчеркивается, что теперь стало проще пройти этап авторизации в мобильном приложении eGov Mobile. Для этого нужно пройти видеоидентификацию Digital ID и получить ЭЦП-ключи. 
 
В нацкомпании разъяснили, что дает авторизация с помощью биометрии в приложении eGov Mobile: 
 
  • больше функциональных возможностей, в том числе последующий вход в приложение через Face ID, по отпечатку пальца либо короткому коду (в зависимости от смартфона и настроек на нем); 
  • возможность получать Рush-уведомления; 
  • отправка обращений через платформу e-otinish и т.д.; 
  • в истории госуслуг можно будет продолжить получение услуги, если не успели завершить процесс; 
  • более надежную защиту персональных данных.
 
Ранее вход в приложение осуществлялся с помощью короткого СМС-кода либо ЭЦП-ключей. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов