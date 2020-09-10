Волонтеры Алматы призывают горожан соблюдать карантинные меры

Алматы. 9 сентября. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель Алматинского городского молодежного крыла Jas Otan Мади Ахметов и председатель алматинского филиала ОФ "Лига волонтеров Казахстана" Багдат Анарбаева обратились к алматинцам с просьбой соблюдать требования главного государственного санитарного врача города, несмотря на действующие послабления, передает Kazakhstan Today.

Президент нашей страны четко отметил, что борьба с коронавирусной инфекцией будет продолжаться в течение ближайших двух лет. Мы знаем, что в Алматы постепенно идет послабление карантина, но, несмотря на это, мы должны на ежедневной основе придерживаться мер защиты: соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские одноразовые маски, часто мыть руки", - сказал Мади Ахметов.

По его словам, эти правила должны стать ежедневными постулатами алматинцев.

Мы должны оберегать свое здоровье, тем самым оберегать здоровье наших близких. Я призываю молодёжь соблюдать все санитарные меры", - добавил он.

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