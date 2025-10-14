Вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону

Вся информация о путешественниках теперь будет храниться в общеевропейской базе данных, благодаря которой власти смогут эффективнее отслеживать перемещения иностранцев между странами в Шенгенской зоне

Для граждан стран, не входящих в Европейский союз, с 12 октября 2025 года начали действовать новые правила пересечения внешних границ 29 европейских стран, независимо от наличия или отсутствия безвизового режима с ЕС, сообщает DW.





Страны Шенгенской зоны ввели электронную систему въезда и выезда EES (Entry Exit System). Они будут собирать и проверять биометрические данные граждан третьих стран при въезде и выезде - в международных аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автомобильных погранпунктах и в морских портах.





Отмечается, что вступившие в силу новые правила предназначены для отслеживания лиц, просрочивших визы, и направлены ​​на борьбу с мошенничеством при использовании персональных данных и сдерживание нелегальной миграции.





Кого коснутся новые правила въезда в страны Шенгена





EES будет фиксировать в электронном виде данные граждан третьих стран, прибывающих с коротким визитом в страны Шенгена. Имеется в виду пребывание до 90 дней в течение 180-дневного периода. Граждан третьих стран, обладающих видом на жительство в странах Шенгенской зоны, это правило не коснется.





Для резидентов и граждан стран ЕС, а также обладателей долгосрочных шенгенских виз будут созданы отдельные очереди, в которых необходимо будет предъявить визу либо вид на жительство и паспорт.





Как изменится процедура въезда в Шенгенскую зону





При первом контакте с новой системой необходимо будет сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Таким образом будет создана цифровая запись, куда также вносятся и паспортные данные. При последующих пересечениях границы Шенгенской зоны биометрические данные будут сверяться с этой записью. Детям до 12 лет отпечатки пальцев сдавать не нужно.





Регистрироваться надо будет либо на специальных терминалах EES, либо в автоматах на границе, которые будут считывать паспортные данные и собирать биометрические данные пассажиров. Автоматами смогут пользоваться только владельцы биометрических паспортов.





По данным издания, не все пограничные контрольно-пропускные пункты сразу же перейдут на новую систему. Введение EES будет постепенным: только к 10 апреля 2026 года она должна быть полностью внедрена на всех пунктах пропуска, а штампы в паспортах будут заменены электронными записями в базе данных.





Пока же власти европейских стран смогут сами решать, на каких пограничных переходах и когда начать использовать эту систему - переходный период должен дать пограничникам, транспортникам и путешественникам возможность адаптироваться к новым процедурам.





Как пишет The Independent, только Чехия, Эстония и Люксембург полностью внедряет EES 12 октября. Германия начинает с аэропорта Дюссельдорфа, где вначале только небольшая часть пассажиров должна будет пройти через новую систему. Затем последуют Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.





Ожидается, что в течение первых шести месяцев обычная аналоговая процедура проверки и проставления штампов в паспортах будет продолжаться в привычном режиме, но параллельно у пассажиров могут запросить и биометрические данные. Фактически пограничники смогут ставить штампы в паспортах, пока система не начнет действовать в полном объеме.





В конце 2026 года EES будет дополнена Европейской системой информации и авторизации путешествий (ETIAS). Эта система потребует от путешественников из стран с "безвизом" получения разрешения на въезд в Шенгенскую зону.