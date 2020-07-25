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Выпускники именной стипендии акима разрешат кадровый вопрос в Акмолинской области

24.07.2020, 14:55 6724
Выпускники именной стипендии акима разрешат кадровый вопрос в Акмолинской области
Кокшетау. 24 июля. Kazakhstan Today - Выпускники именной стипендии акима разрешат кадровый вопрос в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Вот уже на протяжении десятилетия одаренная молодежь получает поощрения в виде именной стипендии акима Акмолинской области, передает управление внутренней политики.
 
Именная стипендия акима - это единовременная денежная выплата для обеспечения доступного образования. Такую поддержку оказывают как для развития научно-технического потенциала молодых людей, создания условий для их трудоустройства, привлечения к востребованным профессиям, так и для поощрения лучших в учебе, спорте, общественной или научной жизни студентов. 
 
Ежегодно около 400 студентов вузов, обучающихся очно на платной основе, участвуют в конкурсе на присуждение стипендии в размере от 250 000 до 1 млн 100 тысяч тенге. Помимо этого, к конкурсу могут быть допущены только уроженцы пристоличного региона в возрасте до 29 лет.
 
В прошлом году поддержку получили 262 молодых человека. В числе счастливчиков оказались 67 будущих медиков, 82 обучающихся по востребованным специальностям и 113 активистов и спортсменов, имеющие высокие достижения. 
 

Как один из обладателей гранта акима, могу сказать, что это прекрасная мотивация для любого студента. В силу возраста самостоятельно обучение оплачивать не получается, но молодые и амбициозные, мы стремимся к финансовой независимости. Отрадно, что для отличившихся с лучшей стороны студентов созданы такие возможности", - рассказывает выпускник Кокшетауского университета имени Мырзахметова, обладатель стипендии Илез Юрков.

 
К слову, с каждым годом выпускников именной стипендии все больше. Так, в 2020 в регионе появилось более сотни дипломированных молодых специалистов. В их числе медработники, педагоги, сельхозработники и работники сферы культуры, которые уже заполнили нишу кадрового дефицита. 
 

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