Высокая пожароопасность и дожди с грозами: о погоде на ближайшие 3 дня рассказали синоптики
Фото: instagram/dots_foto
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие три дня в большинстве регионов республики сохраняется высокая пожароопасность, сообщает РГП "Казгидромет".
На погоду большей части Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон. Сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на севере, северо-западе, в центре республики ожидается град. Лишь на востоке, юге, юго-востоке РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе, северо-западе, севере в ночные и утренние часы ожидается туман", - сообщает Казгидромет.
На западе области Абай, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2-3 градуса.
На западе и севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на севере, в центре Алматинской, на юге Атырауской, на западе, юге Карагандинской, на востоке, в центре области Улытау, на юге, юго-востоке Актюбинской, на севере, востоке, юге, в центре Мангистауской областей, на западе, севере, юго-востоке области Жетысу, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге, юго-востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.На западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке Кызылординской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В городах республиканского значения в ближайшие трое суток ожидается следующая погода:
В Астане:
4 мая - переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер южный с переходом на северо- западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 22-24 тепла.
5 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла.
6 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 20-22 тепла.
В Алматы:
4 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 26-28 тепла.
5-6 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.
В Шымкенте:
4 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо- западный 5-10 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 32-34 тепла.
5 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 33-35 тепла.
6 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 34-36 тепла.