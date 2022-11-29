Ясная и морозная погода ожидается в Казахстане в понедельник

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ежегодно нарушаются потребительские права. С 21 по 25 ноября в Комитет по защите прав потребителей поступило 599 обращений, из них в 312 случаях (52%) оказана правовая помощь, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции.

За неделю сотрудники ведомства провели 5 проверок субъектов бизнеса, направили 5 исков в суд. 10 предпринимателей привлечены к административной ответственности в виде предупреждений и штрафов на 222,6 тысячи тенге. Потребителям возращено 19,5 млн тенге, осуществлена замена товаров на 6,7 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

В министерстве привели примеры недобросовестной продажи товаров и услуг.

Так, жителю Западно-Казахстанской области в местном автосалоне продали бракованную машину и отказались обменивать товар. Только при содействии регионального департамента по защите прав потребителей, направившего претензию продавцу, состоялась замена транспортного средства стоимостью 6 млн 690 тысяч тенге.

В Астане покупательнице продали автомобиль с заводским дефектом двигателя внутреннего сгорания, который удалось выявить с помощью диагностики. С июня 2022 года женщина не могла получить назад свой автомобиль.

Сервисный центр направил заказ о двигателе в ЗАО "Рено Россия" лишь после запроса со стороны столичного ДЗПП. Поставка не была осуществлена, и заказ был сделан во Францию. В итоге спор разрешился, астанчанке вернули автомобиль с замененным ДВС, стоимость которого оценивается в 2 млн тенге", - рассказали в МТИ.

По его данным, список разочарованных покупателей на минувшей неделе пополнился жителями ЗКО, Акмолинской и Мангистауской областей.

Причиной тому стали целебные массажные накидки, которые уже не одну неделю лидируют в рейтинге возвращенных товаров. Не обнаружив оздоровительного эффекта, покупатели безуспешно пытались вернуть назад свои кровные. При содействии территориальных подразделений ведомства права потребителей были защищены, и деньги на общую сумму более 9 млн тенге совершили обратный ход в карманы казахстанцев. При этом в двух случаях покупка была оформлена в кредит, благополучно аннулированный", - отметили в министерстве.

Еще один конфликт произошел в Алматы на почве некачественно оказанной услуги. Туристская компания отказалась вернуть клиентке деньги за испорченный отдых, и дело дошло до суда, где ДЗПП участвовал в качестве третьего лица. Суд горожанка выиграла, средства в размере 1 млн 950 тысяч тенге ей были возвращены.

А у посетительницы аквапарка в Актюбинске развлечения закончились травмой.

После инцидента стороны встретились в суде. Юридическую поддержку истице оказал областной департамент. Решением городского суда иск был удовлетворен, с предпринимателя взыскано 205 тысяч тенге материального и морального ущерба", - проинформировали в ведомстве.

В Жамбылской области фирма некачественно установила пластиковые окна в частной квартире: вода затекала в комнату сквозь негерметичный оконный проем. Компания отказалась возмещать деньги за этот дефект и проигнорировала претензию госоргана, который в ответ провел профилактический контроль. Только после этих мер предприятие возвратило заказчице 400 тысяч тенге.

Недовольство в адрес образовательных услуг выразили 2 заявителя из городов Алматы и Шымкента. Оба заплатили за обучающий курс по бизнесу, но так и не прошли его. Получив претензии, а вместе с ними разъяснения требований закона, образовательные центры вернули клиентам их деньги в размере 350 тысяч и 150 тысяч тенге соответственно.

По данным министерства, часто покупатели обращаются с жалобами на некачественную бытовую технику. При этом, несмотря на все предъявляемые покупателями чеки и документы, предприниматели отказываются возвращать деньги за бракованный товар.





Так случилось в Туркестанской области, где клиенту в магазине не хотели обменивать новую неисправную стиральную машину LG F-2. В ВКО разгорелся у прилавка спор из-за негодной кофемашины, а в Жетысуской области - из-за неудовлетворительно работающего сотового телефона. В каждом эпизоде сотрудники ведомства приняли правовое участие, помогли вернуть или обменять продукцию общим итогом в 433,7 тысячи тенге", - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что отстаивать свою законную позицию необходимо.

Если ваши потребительские права нарушены, подайте жалобу с помощью онлайн-сервиса E-tutynushy. Получить консультацию специалистов комитета можно по телефонам бесплатной горячей линии: 8-7172-74-98-32, 8-7172-74-98-36. Также вы можете проявить свою гражданскую активность в обсуждении 2-го пакета поправок в Закон "О защите прав потребителей" на портале открытых НПА", - сообщили в МТИ.