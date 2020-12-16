"Жаным, ты не поверишь" создал прецедент для нашего кинорынка

Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today -10 декабря в крупнейшем российском онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" состоялась онлайн-премьера казахстанской комедии режиссер Ернара Нургалиева "Жаным, ты не поверишь". Отечественная кинокартина стала первым проектом, который был приобретен российским стриминговым сервисом специально для казахстанских подписчиков, передает Kazakhstan Today.

Это прецедент для нашего рынка. Конечно, и раньше казахстанские фильмы можно было найти в российских онлайн-кинотеатрах, но это были обычные сделки: стриминги просто брали в пакеты, выплачивая роялти. Эксклюзивная покупка локального проекта для локального рынка - шаг вперед в развитии нашей киноиндустрии. Для кинопроизводителей это прекрасная возможность заработать на вторичных рынках. Не секрет, что далеко не все отечественные кинокартины финансово успешны в прокате. Для отдельных лент онлайн-прокат может стать прекрасной альтернативой прокату традиционному", - рассказала продюсер фильма Анна Дармодехина.

За время карантина фильм "Жаным, ты не поверишь" принял участие в пяти международных кинофестивалях. Это такие престижные кинофорумы, как старейшие фестивали жанрового кино в испанском Сиджесе и в аргентинском Буэнос-Айресе, Варшавский международный фестиваль, фестиваль "Черные ночи" в Таллине, а также Открытый фестиваль стран СНГ и Балтии "Киношок", на котором отечественная комедия завоевала сразу три приза, в том числе, Гран-при.

Мы не планировали участие в фестивалях, больше ориентировались на кинорынки, тем приятнее для нас та фестивальная история, которую нам удалось выстроить, и тем дороже наши награды", - рассказал продюсер фильма Тимур Шевченко.

Пока казахстанскую картину могут посмотреть только зрители нашей страны, однако с 1 января 2021 года ленту увидят жители России и других стран СНГ.

У нас получилось отвязное, смешное, динамичное кино. С одной стороны, авторское и ни на что непохожее, с другой - абсолютно зрительское, яркое, со множеством звезд, музыкой и отличным юмором. В сценарии, который написала наша команде авторов, столько свободы, драйва и энергии - для меня, как для режиссера, это чистый восторг", - поделился режиссер фильма Ернар Нургалиев.

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