Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - Жаркие выходные пообещали синоптики на юге и востоке Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", барическая ложбина с атмосферными фронтами смещается на западную половину Казахстана, что и станет причиной пасмурной погоды с осадками и дальнейшим понижением температуры воздуха в западных и северо-западных районах республики.

В воскресенье атмосферные фронты достигнут северных, центральных и южных, а в понедельник и юго-восточных и восточных областей Казахстана, где также с фронтами начнутся дожди и температура будет понижаться.

Но выходные дни ожидаются ещё теплыми, а на юге, юго-востоке, востоке и в центре жаркими с максимальной температурой воздуха плюс 30-38 градусов Цельсия, что выше климатической нормы на 4-8 градусов", - отмечается в прогнозе погоды на 20-22 сентября 2019 года.

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