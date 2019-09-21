Система Orphus

Жаркие выходные пообещали синоптики на юге и востоке Казахстана

20.09.2019, 14:00 6292
Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - Жаркие выходные пообещали синоптики на юге и востоке Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
По данным "Казгидромета", барическая ложбина с атмосферными фронтами смещается на западную половину Казахстана, что и станет причиной пасмурной погоды с осадками и дальнейшим понижением температуры воздуха в западных и северо-западных районах республики. 
 
В воскресенье атмосферные фронты достигнут северных, центральных и южных, а в понедельник и юго-восточных и восточных областей Казахстана, где также с фронтами начнутся дожди и температура будет понижаться.
 

Но выходные дни ожидаются ещё теплыми, а на юге, юго-востоке, востоке и в центре жаркими с максимальной температурой воздуха плюс 30-38 градусов Цельсия, что выше климатической нормы на 4-8 градусов", - отмечается в прогнозе погоды на 20-22 сентября 2019 года.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая