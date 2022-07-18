Житель Кокшетау получил шесть лет за заведомо ложные показания

КОКШЕТАУ. 17 ИЮЛЯ - Жителю Кокшетау присудили 6 лет лишения свободы за дачу заведомо ложных показаний в зале суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Граждане, будучи предупрежденными об уголовной ответственности, зачастую меняют свои показания в суде. Так и житель Кокшетау К., несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и данную им клятву, находясь в зале суда, в ходе допроса в качестве свидетеля дал заведомо ложные показания по уголовному делу тяжкой категории", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 420 УК РК (Заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключения эксперта, специалиста в суде либо в ходе досудебного расследования, а равно заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в тех же случаях, а также при исполнении исполнительных документов).
По результатам расследования гражданину К. судом назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
По информации областной прокуратуры, в последние годы участились случаи, когда свидетель или даже потерпевший дает ложные показания, чтобы как-то помочь своим знакомым избежать ответственности, облегчить их участь при назначении наказания.
Ложность показаний заключается в искажении сообщаемых сведений, имеющих значение для решения конкретного дела, а также отрицании фактов, имевших место в действительности. Как итог, возможно осуждение невиновных и, напротив, освобождение от ответственности лиц, действительно совершивших преступление.