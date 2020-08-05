Система Orphus

В Костанайской области мужчина откусил полицейскому часть уха

04.08.2020, 15:12 5860
В Костанайской области мужчина откусил полицейскому часть уха
Костанай. 4 августа. Kazakhstan Today - В Костанайской области нарушитель карантина откусил полицейскому часть уха, передает Kazakhstan Today.
 
Инцидент произошел 3 августа в поселке Аулиеколь.
 

При задержании 33-летнего водителя автомашины "ВАЗ 2110" и его пассажира, нарушавших режим карантина, последние оказали активное сопротивление, а пассажир нанес телесные повреждения участковому инспектору полиции и откусил фрагмент уха", - сообщил начальник УСБ Костанайской области Жанибек Камзенов.

 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает портал "Алау".
 
По словам начальника УСБ ДП Костанайской области с начала года зарегистрировано уже 9 фактов сопротивления сотрудникам полиции. Также зарегистрировано 45 фактов оскорбления представителя власти.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая