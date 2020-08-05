В Костанайской области мужчина откусил полицейскому часть уха

Костанай. 4 августа. Kazakhstan Today - В Костанайской области нарушитель карантина откусил полицейскому часть уха, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 3 августа в поселке Аулиеколь.

При задержании 33-летнего водителя автомашины "ВАЗ 2110" и его пассажира, нарушавших режим карантина, последние оказали активное сопротивление, а пассажир нанес телесные повреждения участковому инспектору полиции и откусил фрагмент уха", - сообщил начальник УСБ Костанайской области Жанибек Камзенов.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает портал " Алау ".

По словам начальника УСБ ДП Костанайской области с начала года зарегистрировано уже 9 фактов сопротивления сотрудникам полиции. Также зарегистрировано 45 фактов оскорбления представителя власти.

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