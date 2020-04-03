Жителей Алматы предупредили об угрозе схода оползней

Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - ДЧС Алматы предупредил жителей города об угрозе схода оползней, передает Kazakhstan Today.
В связи с интенсивным выпадением осадков в виде дождей, в период с 2 по 5 апреля 2020 года в предгорьях Алматы существует угроза схода оползней. Просим жильцов, проживающих в предгорных районах города, быть внимательным при эксплуатации водопроводных сетей и септиков, в случае выявления повреждений на водопроводных сетях отключить воду и принять соответствующие меры по устранению. На оползнеопасный период необходимо воздержаться от земляных и прочих работ на склоновых участках", - сообщили в пресс-службе ДЧС.
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