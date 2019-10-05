Жителей Туркестанской области предупредили о надвигающейся грозе

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.

Днем 5 октября в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Местами сохраняется ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью и утром 5 октября в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, местами ветер восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма также составляет 90-95%, говорится в сообщении синоптиков.

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