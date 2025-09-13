12.09.2025, 16:14 50551
Жители Казахстана смогут оформить сделку купли-продажи жилья онлайн
Нотариус удостоверяет сделку в онлайн-формате через видеосвязь
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках национального проекта "Цифровая ипотека" внедрен пилотный механизм онлайн-оформления нотариальных сделок по купле-продаже вторичного жилья, сообщает Министерство юстиции Республики Казахстан.
Теперь гражданам больше не нужно тратить время на личные визиты в банк и к нотариусу - все этапы можно пройти дистанционно, в электронном формате", - заявили в ведомстве.
В пресс-службе разъяснили, как работает новый механизм.
Для тех, кто приобретает жилье с использованием ипотечного займа, сервис "Цифровая ипотека" позволяет оформить сделку полностью онлайн - от подачи заявки до получения документов о регистрации. Все участники процесса - банк, нотариус и регистрирующие органы - взаимодействуют через единую цифровую платформу, исключающую бумажный документооборот. Обе стороны сделки авторизуются в системе и подтверждают свои действия с помощью электронной цифровой подписи", - пояснили в Минюсте.
По информации ведомства, система автоматически проверяет:
- личность участников;
- наличие прав собственности на объект;
- отсутствие обременений, арестов или других ограничений.
Нотариус удостоверяет сделку в онлайн-формате через видеосвязь. После этого электронная копия договора направляется в информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости" для регистрации. Новый владелец получает уведомление о завершении процедуры", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут зарегистрировать онлайн купленные в салонах автомобили.
13.09.2025, 10:17
Опасное заболевание диагностировали у двух детей в Павлодарской области
Павлодар. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дети из разных сел в Павлодарской области заболели опасным заболеванием - туляремией. Эпидемиологи ищут причины возникновения инфекции, сообщает телеканал КТК.
В Павлодарской области два ребенка из разных сел заболели опасным инфекционным заболеванием - туляремией. При этом известно, что дети между собой не контактировали.
За жизнь 4-летней девочки почти три недели боролись инфекционисты и реаниматологи. Она поступила в тяжелом состоянии с температурой, увеличенными лимфоузлами и поражением сразу нескольких органов, что характерно для "малой чумы". Месяцем ранее данное заболевание диагностировали у 15-летнего подростка. Школьник перенес инфекцию в более легкой форме. Сейчас оба ребенка вне опасности.
В настоящее время специалисты пытаются определить источник заболевания.
Может быть, аспирационный путь, через вдыхание пыли. Либо через укусы кровососущих насекомых, возможно. Также пищевой может быть путь, то есть при употреблении зараженной пищи. Дети из разных сел. У них контракта между собой, у этих детей, не было", - сказала исполняющая обязанности замдиректора по инфекционному стационару Павлодарской областной детской больницы Асель Байганова.
Напомним, в казахстанских школах открылись стоматологические кабинеты.
12.09.2025, 17:50
В Казахстане пройдет учение "Айбалта-2025": граждан просят сохранять спокойствие
Фото: МО РК
Актау. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области пройдет двустороннее оперативно-тактическое командно-штабное учение "Айбалта-2025" с участием войск региональных командований "Запад" и "Восток", сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе подготовки с 12 сентября предусмотрено перемещение сил и средств по территории ряда областей. Подразделения совершат марши комбинированным способом - железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации (...) В указанный период в отдельных районах возможны временные ограничения. Просим граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае Минобороны также обратилось к казахстанцам с призывом сохранять спокойствие.
12.09.2025, 12:34
Полиция усилила контроль за общественным правопорядком по всему Казахстану
Особое внимание уделяется профилактике преступлений, выявлению правонарушений, проверке мест массового пребывания граждан
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 12 по 14 сентября в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.
Мероприятие направлено на укрепление общественной безопасности и правопорядка.
Особое внимание уделяется профилактике преступлений, выявлению правонарушений, проверке мест массового пребывания граждан, а также соблюдению законодательства", - рассказали в МВД.
В рамках республиканского ОПМ сотрудники административной полиции Алматы провели инспекцию автобусных парков в Турксибском районе.
По итогам проверки были выявлены нарушения. В отношении должностного лица автопарка составлено два протокола за выпуск на линию технически неисправного транспорта. Один из автобусов водворен на специализированную штрафную стоянку.
12.09.2025, 11:47
Вынесен приговор по делу о хищении средств по программе Damu Bala в области Абай
Осужден директор одного из ТОО, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно
Семей. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по развитию детского творчества через платформу Damu Bala, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствием установлено, что директор ТОО "SAMGAU өнер&спорт мектебі", используя программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций, предоставлял недостоверные сведения о занятиях с детьми. На основании ежемесячных отчетов о посещаемости, содержащих заведомо ложные данные, уполномоченным органом производилось государственное финансирование якобы действующих кружков", - уточнили в АФМ.
Сообщается, что в представленной отчетности фигурировали дети, которые фактически не посещали занятия, а некоторые из них и вовсе не были осведомлены о своем "участии" в программе.
Например, один из детей числился участником кружка живописи в области Абай, несмотря на то что постоянно проживает в Алматинской области и не состоит ни в одном кружке", - пояснили в ведомстве.
По данным АФМ, ущерб государству в размере 23 млн тенге полностью возмещен подозреваемым в ходе следствия.
Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в агентстве.
12.09.2025, 10:20
Прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва запустят в октябре
Фото: КТЖ
Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 26 октября текущего года запускаются прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва, сообщили в пресс-службе НК КТЖ.
Вагоны будут курсировать в составе поезда №7/8 Алматы - Саратов до станции Саратов и далее будут прицеплены к поезду №85/86 Дербент - Москва и проследуют до конечной станции Москва", - говорится в сообщении.
Беспересадочные вагоны Алматы - Москва будут курсировать периодичностью через день и состоять из одного купе и одного плацкарта.
Билеты будут доступны к продаже на сайте bilet.railways.kz.
12.09.2025, 09:14
Более 1,1 млн туристов посетили Алматы за полгода
Фото: акимат Алматы
Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За первое полугодие 2025 года Алматы принял свыше 1,14 млн туристов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает управление туризма города Алматы.
Среди туристов - 323,5 тыс. иностранных гостей и 816,5 тыс. внутренних туристов.
Существенный рост показал въездной туризм из Китая: за шесть месяцев Алматы посетили 54,1 тыс. граждан этой страны, что на 33,4% больше прошлогоднего показателя. Китайцы стали второй по численности группой иностранных туристов после Индии (56,2 тыс. человек). В топ также вошли туристы из таких стран, как Турция (17,9 тыс.), Республика Корея (9,7 тыс.), США (9,6 тыс.), ОАЭ (6,7 тыс.) и Германия (6,5 тыс.)", - уточнили в управлении.
Напомним, что в 2025 году Алматы вошел в список лучших туристических направлений по версии CNN, а также был отмечен среди трендовых направлений года по версии Booking.com.
Между тем в городе требуют незамедлительного решения вопросы экологии и транспортной загруженности. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы и поручил решить проблемы.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Транспортный коллапс стал привычным явлением в городе в часы пик, во время осадков, а также во время ремонта дорог.
Местные исполнительные органы перешли на новый график работы для сокращения транспортной нагрузки на улицах города в часы пик. Госслужащие теперь начинают рабочий день в 8.30. Рассматривается вопрос и их перехода на удаленный формат - закон позволяет переводить не более 30% сотрудников на дистанционку. Пересмотреть режим учебы предлагают и студентам, информирует портал InAlmaty. Также власти города поддержали предложение маслихата о переводе офисных сотрудников частных компаний на удаленный режим.
Напомним, в начале августа в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик.
Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.
В августе в Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха.
11.09.2025, 21:07
Нет прописки - нет пенсии: в Минтруда разъяснили предложенные поправки
Фото: Depositphotos
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана, отвечая на запрос информационного агентства Kazakhstan Today, разъяснили предлагаемые поправки в Социальный кодекс, передает корреспондент агентства.
Как сообщалось ранее, поправки предусматривают ужесточение правил начисления пенсий и пособий. В частности, предлагается приостанавливать выплаты для не имеющих постоянной прописки по месту жительства в Казахстане.
Kazakhstan Today обратилось в Минтруда с просьбой разъяснить предложенные поправки.
В соответствии с Социальным кодексом, право на пенсионное и социальное обеспечение предоставляется постоянно проживающим на территории Казахстана гражданам. В Гражданском кодексе определено, что юридическим адресом гражданина является место его постоянной регистрации (прописки). В связи с этим предлагается уточняющая норма по требованию постоянной прописки на весь период получения пенсий, пособий и социальных выплат. На период отсутствия прописки выплаты будут временно приостановлены. При подтверждении регистрации по месту жительства выплаты возобновляются с момента приостановления", - сообщили в ведомстве.
Напомним, летом заместитель директора департамента пенсионного и социального обеспечения Баян Хасенова рассказала, в каких случаях в Казахстане приостанавливают выплату пенсии.
11.09.2025, 17:42
Впервые в школах Казахстана появились стоматологические кабинеты
Фото: depositphotos.com
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С нового учебного года в школах Казахстана начали открываться стоматологические кабинеты, сообщает пресс-служба Министерство просвещения Республики Казахстан.
На данный момент кабинеты профилактики стоматологических заболеваний открыты в 150 школах. До конца года их число увеличится еще на 90, а к 2028 году - достигнет 1000. Инициатива охватывает крупные образовательные организации с численностью более тысячи учеников. В первую очередь это новые школы, возведенные в рамках нацпроекта "Келешек мектептері". Здесь детям оказывают профилактическую помощь, проводят диагностику и разъяснительную работу по вопросам здоровья полости рта", - заявили в пресс-службе.
Также с 1 сентября вступил в силу новый стандарт школьного питания.
Теперь в рационе детей больше свежих и полезных продуктов. В этом году в ряде школ открылись стоматологические кабинеты, где дети могут бесплатно получить профилактическую помощь. Все эти меры направлены на оздоровление учащихся в самый важный период роста организма и формирование культуры заботы о своем здоровье с самого детства", - подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Напомним, о том, что в крупных школах Казахстана поэтапно начнут функционировать кабинеты стоматологии стало известно летом прошлого года.
