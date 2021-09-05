Жители трёх микрорайонов Шымкента сутками сидят без света

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ШЫМКЕНТ. 4 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте жители трёх микрорайонов жалуются на постоянное отключение света, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Люди жалуются, что в холодильниках пропадают продукты, а дети вечерами не могут сделать уроки. Причина тому - снижение уровня воды в Шардаринском водохранилище", - сообщает 31 канал.

Часто очень выбивает свет. Сутками сидим без света. У нас моторы на отоплении. Если света нет, они отключаются, циркуляция не идёт. Мёрзнем, вода замерзает", - говорит жительница Шымкента Эльвира Наипова.

Как сообщает телеканал, городская подстанция, существующая ещё с советских времен, не в состоянии обеспечить весь город электроэнергией. Ежедневно городу необходимо 200 мегаватт-часов электроэнергии, но получает он только 120. На Шардаринской ГЭС сейчас перерабатывают всего 10 мегаватт. Именно поэтому постоянные отключения света происходят не только в Шымкенте, но и в 10 населённых пунктах Туркестанской области.

Быстрого решения проблемы власти не обещают, но в городе недавно сдали в эксплуатацию новую подстанцию, обещают построить ещё пять. В Шымкенте станет светлее только к 2025 году, к этому времени планируют запустить парогазовую установку, которая будет вырабатывать электричество и пар".

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