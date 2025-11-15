Жителя Шымкента арестовали за дрифт на крыше многоэтажки

Рассказать друзьям

Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы выявил, что ТОО "Алматинские тепловые сети" незаконно включали прибыль в стоимость повторного подключения к теплу. После уведомления компании пришлось снизить тариф на 10%, сообщили в АЗРК.





Антимонопольный орган установил признаки злоупотребления монопольным положением в деятельности ТОО "Алматинские тепловые сети". Данные нарушения привели к ущемлению прав неопределенного круга потребителей тепловой энергии.





При формировании стоимости услуги "повторное подключение к тепловой энергии" ТОО "АлТС" заложило прибыль в размере 10%. Однако действующие правила пользования тепловой энергией не позволяют субъектам естественной монополии извлекать прибыль при выполнении работ по повторному подключению потребителей.





В связи с установленными фактами департамент направил в адрес "АлТС" уведомление о наличии признаков нарушения законодательства о конкуренции. Монополист был обязан пересмотреть расчеты и привести их в соответствие с нормативными требованиями.





По информации ведомства, уведомление уже исполнено. Стоимость повторного подключения к тепловой энергии для жителей Алматы снижена на 10% путем исключения прибыли монополиста.



