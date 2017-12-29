Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - Алматы рассматривается как возможная столица XIX Сурдлимпийских зимних игр в 2019 году, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с президентом Международного комитета спорта глухих Валерием Рухледевым. Стороны обсудили возможность проведения в городе XIX Сурдлимпийских зимних игр в 2019 году.

По словам прибывшего с делегацией из Лозанны Валерия Рухледева, в городе создана вся необходимая инфраструктура для проведения различных соревнований по зимним видам спорта и проведение Сурдлимпийских игр, безусловно, будет способствовать вовлечению горожан с ограниченными возможностями в массовый спорт.

"Мы ознакомились с построенной великолепной спортивной инфраструктурой города Алматы. Нас впечатлила не только архитектура сооружений и их оснащение по самым современным стандартам, но и активная спортивная жизнь, которой наполнены эти объекты. Мы могли наблюдать республиканские соревнования по керлингу и лыжным гонкам, детские тренировки фигуристов и хоккеисток, а также массовые катания на коньках и лыжах. Все это, а также прошедшая в феврале текущего года на высочайшем уровне 28-ая Всемирная зимняя Универсиада свидетельствуют о том, что Алматы сегодня по праву считается одним из мировых центров зимнего спорта", - отметил он.

По его словам, Сурдлимпиады позволяют городам, принимающим Игры, улучшить общественную городскую среду. Для людей с ограниченными возможностями появляются или модернизируются специальные пандусы, лифты, тротуары, светофоры, специальная разметка, визуальные указатели и многое другое.

"За 94 года существования Международного комитета спорта глухих Азиатский континент еще ни разу не принимал Сурдлимпийские зимние Игры. Наш многолетний опыт показывает, что сразу после проведения Сурдлимпиад у людей с ограниченными возможностями пробуждается повышенный интерес к активным занятиям физкультурой и спортом. Игры делают их более активными, интегрированными в социальную жизнь. От Алматы заявка не подавалась, но мы рассматриваем город как возможную столицу", - добавил он.

Стоит отметить, что сегодня в городе проживает 44,1 тыс. инвалидов, из них около 5 тыс. по слуху. В 2017 году на социальную поддержку инвалидов было выделено 4,1 млрд тенге,

Сурдлимпийские игры - спортивные соревнования людей с нарушениями слуха, первые Всемирные игры глухих прошли в 1924 году в Париже.

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