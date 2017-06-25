Чемпионат Азии и молодежные спортивные игры РК по биатлу и триатлу проходят в Акмолинской области

Кокшетау. 24 июня. Kazakhstan Today - С 21 по 26 июня в поселке Бурабай Акмолинской области проходят чемпионат Азии и IV Молодежные спортивные игры Республики Казахстан по биатлу и триатлу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики акимата области, мероприятия проводятся в соответствии с планами Международной федерации современного пятиборья и Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

В спортивных играх принимают участие спортсмены из Казахстана, Южной Кореи, Пакистана, Кыргызстана и Украины. Казахстан представляют около 200 спортсменов из восьми областей.

По данным РСК, торжественное открытие игр состоялось с участием заместителя акима Акмолинской области А. Мусралимовой, президента Казахстанской федерации современного пятиборья, вице-президента Международной федерации современного пятиборья Б. Имашева, вице-президента Азиатской конфедерации современного пятиборья В. Новикова.

Спортсмены Акмолинской области участвуют в соревнованиях во всех возрастных категориях.

Биатл состоит из двух видов спорта: бега и плавания. Спортсмены стартуют в масс-старте, пробегают отрезок дистанции (положенный им по возрастной группе). После этого они попадают в транзитную зону, где их ждет плавательный этап. Затем атлеты продолжают свой финишный беговой этап.

Триатл - это бег, стрельба и плавание. В триатле спортсмены стартуют масс-стартом и через пару метров после старта начинают стрелять из пистолетов, а затем прыгают в воду. Длина дистанции зависит от возрастной группы, юноши категории C и D проводят один круг триатла, юниоры и взрослые - четыре круга, уточнили в службе коммуникаций.

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