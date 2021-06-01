Глобальный мегаквест Dota 2 и CS:GO с призовым фондом $15 тыс стартует в июне

АЛМАТЫ. 31 МАЯ - Мировой мегаквест Digital Pass для геймеров стартует 1 июня и продлится 2 месяца. Его уникальность - обмен игровых успехов на реальные вещи: различные девайсы, мерч и многое другое, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает организатор ивента , киберспортивный бренд EXTREMUM, объем призового фонда составляет $15 000, а главный приз - кастомизированный игровой компьютер за $3 000.

Согласно информации, в 2019 году квест по Dota 2, который также организовал бренд EXTREMUM, выиграл казахстанец Сергей Никитенко. Кроме того, созданный им клан был одним из главных фаворитов и завоевал множество топовых наград.

Отмечается, что в этом году участникам Digital Pass для получения призов нужно накопить нужное число баллов (фактически внутриигровой валюты - DP Coins). Среди заданий - не только достижения в Dota 2 и CS:GO, но и активность в соцсетях, просмотры роликов, викторины, поиск пасхалок и кодов, рассказывают организаторы.

В разное время у пользователей будет шанс получить эксклюзивный мерч EXTREMUM, дорогие скины из Dota 2 и CS:GO, компьютерные девайсы и монитор. Ограничений на покупку нет, главное - зарабатывать баллы и следить за дропами. Участвовать могут игроки по всему миру, которым исполнилось 13 лет. Важно понимать, что стоимость той или иной активности уменьшается по мере выполнения всеми участниками квеста - поэтому больше всего баллов смогут накопить самые быстрые и внимательные", - пояснил главный маркетолог бренда Илья Кривулец.

Кроме того, игроки могут объединяться в кланы и выполнять командные задания. Также есть опции межклановых сражений в играх, обмен накопленными материалами и многое другое.

Первый глобальный киберквест мы запускали в прошлом году, результаты превзошли наши ожидания. Ивент объединил более 10 000 игроков со всех континентов, а комьюнити в социальных сетях охватило более 230 000 подписчиков. Мы будем рады, если в этом году большой квест поможет многим хорошо провести время в нашем постковидном мире, где многие страны все еще в локдаунах и возможности для путешествий ограничены", - сказал киберспортивный директор EXTREMUM Евгений Кузьмин.

Организаторы уточнили, что ивент Digital Pass стартует 1 июня и продлится до 1 августа. Регистрация участников открыта на pass.extremum.gg

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства