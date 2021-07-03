НОК представил форму сборной Казахстана на играх в Токио-2020

Фото: НОК РК

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Национальный олимпийский комитет Казахстана представил форму команды Казахстана на Играх в Токио-2020.

Спортсмены отправятся на Олимпийские игры в одежде казахстанских и зарубежных производителей. Дизайнером парадной формы стала Салтанат Баймухамедова, известная своим брендом Salta. Спортивную форму для казахстанских атлетов сделала испанская компания Joma, сообщает сайт НОК РК

При подготовке формы для Токио решающее право выбора дизайна, тканей и элементов одежды было отдано спортсменам. С января этого года ведущие атлеты страны участвовали в обсуждении, презентациях и встречах, посвященных выбору олимпийской экипировки.

Отмечается, что стиль, предложенный для олимпийской парадной формы, - элегантный спорт-кэжуал. Дизайнер гарантирует удобство, долговечность, актуальность коллекции, а также говорит о том, что за этой одеждой легко ухаживать и она не мнётся.

При выборе тканей были учтены также и климатические особенности Японии в это время года. Одежда олимпийской экипировки хорошо пропускает воздух, впитывает влагу, быстро сохнет и не вызывает аллергию. Коллекция создана как послание казахстанского олимпийского спорта всему миру. Здесь нашли отражение мировые тренды: забота о здоровье, охрана окружающей среды, осознанное потребление и акцент на детали. Основные цвета парадной формы - синий, бирюзовый и белый. Эта палитра выбрана по рекомендации исследовательской международной компании Next Look, изучающей фэшн-тренды для производителей одежды и аксессуаров", - рассказали в НОК.

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