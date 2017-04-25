Первенство Казахстана по фигурному катанию завершилось в Кызылорде

Кызылорда. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Кызылорде, в спорткомплексе "Муз айдыны", завершилось первенство Казахстана по фигурному катанию, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Награды соревнования в короткой и произвольной программах разыграли фигуристы из Астаны, Алматы и Алматинской, Актобинской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областей, передает Kazakhstan Today.

"Параллельно с медалями первенства страны были разыграны награды республиканского турнира "Весенние звезды", который проводится в Кызылорде впервые. В нем приняли около ста юных спортсменов от 5 до 10 лет. По итогам соревнований победителем в общекомандном зачете стали фигуристы из Южно-Казахстанской области, второе место заняла команда из Актюбинской области, тройку призеров на пьедестале замкнула сборная города Алматы", - информирует пресс-служба.

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