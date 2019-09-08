Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в отборе на ЕВРО-2020

Алматы. 7 сентября. Kazakhstan Today - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Казахстана на выезде вничью сыграла с командой Кипра, передает Kazakhstan Today.

В стартовый состав сборной Казахстана вошли Непогодов, Малый, Ерланов, Куат, Тагыберген, Исламхан, Вороговский, Перцух, Марочкин, Суюмбаев, Щеткин, пишет Sports.kz .

Уже на второй минуте матча слева хорошо прошел Бауыржан Исламхан, а Алексей Щеткин, поборовшись за мяч, в итоге отправил его в сетку. После этого гости продолжали опасно атаковать, собственно и хозяева не сидели в обороне.

К 20-й минуте казахстанцы отошли назад, и Пиерос Сотириу издали сотряс перекладину. А уже в следующий раз после прострела слева он переправил мяч в сетку.

Уже в компенсированное время Исламхан со штрафного метил в "девятку" ворот соперника, однако там прекрасно сыграл голкипер.

Перерыв мало что изменил, второй тайм стартовал с опасных моментов у ворот Дмитро Непогодова. Сами же гости пытались бить издали, неплохо это получалось у Асхата Тагыбергена.

К 60-й минуте в обеих командах пошли замены, поле покинул Бауыржан Исламхан. Атак стало меньше. В итоге все свелось к ничьей - 1:1.

9 сентября казахстанские футболисты на выезде сыграют с командой России.

Кипр - Казахстан 1:1 (1:1)

Голы: Щеткин 2 (0:1), Сотириу 39 (1:1).

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