Тринадцатый день Олимпиады: казахстанские конькобежки заняли 11 и 19 места

Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана

ПЕКИН. 17 ФЕВРАЛЯ - В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступили две спортсменки из Казахстана - конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Завершились соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров среди женщин, сообщает Olympic.kz

Лучший результат в команде показала Надежда Морозова. Она преодолела дистанцию за 1:15.69. В итоговом протоколе спортсменка расположилась на 11 строчке. Екатерина Айдова со временем 1:16.70 завершила свое выступление на 19 месте.

Победу же с олимпийским рекордом одержала японка Михо Такаги - 1:13.19. Второе место у Ютты Лердам (Нидерланды) - 1:13.83. Бронзовую медаль завоевала американка Бриттани Боуи - 1:14.61.

Также 17 февраля в команде Казахстана по конькобежному спорту произведена замена в составе на участие в соревнованиях на дистанции 1000 метров среди мужчин. Вместо Ивана Аржаникова на олимпийский старт выйдет Дмитрий Морозов. Иван не сможет принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья.