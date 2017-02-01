В Алматы завершился чемпионат Казахстана по муайтай среди детей и юношей

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - С 25 по 29 января в Алматы на базе СК ЦСКА МО РК прошел чемпионат Казахстана по муайтай среди детей и юношей в четырех возрастных категориях (6-7, 8-9,10-11, 12-13 лет), сообщила пресс-служба Федерации муайтай РК.

В соревнованиях приняли участие 350 юных спортсменов из 11 регионов страны. По итогам чемпионата определены кандидаты в юношескую сборную страны для дальнейшей подготовки и участия в чемпионате мира, который пройдет летом в городе Бангкоке (Королевство Таиланд), передает Kazakhstan Today.

Федерация муайтай Республики Казахстан наградила ценными подарками всех победителей и призеров чемпионата. Также от профессионального спортивного клуба "Елюхан" в каждой возрастной группе ценные призы вручены в номинациях "Лучшая техника", "Воля к победе", "Лучшее исполнение Вайкру".

В нынешнем году спортсмены Федерации примут участие в следующих соревнованиях: май - Чемпионат мира среди мужчин и женщин в Минске (Беларусь); июль - Всемирные игры в Ворцлаве (Польша); август - юношеский чемпионат мира в Бангкоке (Таиланд); сентябрь - Азиатские игры в закрытых помещениях в Ашхабаде (Туркменистан).

Просмотров: 2635