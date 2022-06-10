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Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора компании Glencore

09.06.2022, 20:28 17841
Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора компании Glencore
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - На полях 34-го заседания Совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Гэри Нейглом - генеральным директором Glencore, одной из крупнейших в мире компаний в сфере торговли сырьевыми товарами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы декарбонизации экономики, отдельные аспекты деятельности компании в горно-металлургической и энергетической отраслях Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства акцентировал внимание на важности соблюдения экологических норм и внедрения передовых технологий в производстве.
 
Генеральный директор проинформировал президента о результатах работы Glencore в Казахстане и планах на предстоящий период.
 

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Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в цехе АО "АрселорМиттал Темиртау"

10.06.2022, 20:25 146
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в цехе АО "АрселорМиттал Темиртау", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Выражаю искренние соболезнования семьям погибших работников в цехе АО "АрселорМиттал Темиртау". Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Акорды.

 
Напомним, в результате трагедии в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) погибли четыре челвоека, еще один доставлен в больницу. По факту трагедии в Темиртау заведено уголовное дело.
 

Военные связисты Казахстана приняли участие в конференции Коллективных сил ОДКБ

10.06.2022, 19:24 941
Фото: МО РК
МОСКВЕ. 10 ИЮНЯ - Военные связисты Казахстана приняли участие в первой Международной военно-научной конференции Коллективных сил ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Конференция по вопросам создания и развития объединенной системы связи и автоматизированной системы управления войсками ОДКБ состоялась в Москве под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, сообщает пресс-служба МО РК.
 
В мероприятии участвовали представители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, Секретариата Совета министров обороны государств - членов СНГ, военно-образовательных и военно-научных и промышленных организаций. 
 
Заместитель начальника департамента связи Генерального штаба Вооруженных Сил РК полковник Даулет Аренов выступил с докладом о миротворческой операции Коллективных миротворческих сил ОДКБ в январе 2022 года на территории Казахстана. Он подробно остановился на комплекте сил и средств связи Коллективных сил ОДКБ, проблемных вопросах и путях их решения.
 
Озвученные в ходе доклада проблемные вопросы и предложения по их решению задали направление для выработки новых подходов в применении сил и средств связи, развитии и повышении эффективности при обеспечении управления Коллективными силами ОДКБ.
 

Глава государства принял председателя мажилиса

10.06.2022, 18:16 2456
Глава государства принял председателя мажилиса
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Спикер мажилиса проинформировал президента о предстоящей законотворческой работе по дальнейшей практической реализации конституционной реформы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ерлан Кошанов рассказал, что мажилисменами и членами партии AMANAT в рамках разъяснительной кампании по референдуму было собрано более 20 тысяч обращений граждан. Все предложения и вопросы казахстанцев будут отработаны совместно с правительством и учтены в законотворческой работе, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с итогами участия делегации Казахстана в выездном заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, прошедшем в Ереване 6 июня. В ходе мероприятия были озвучены результаты работы международной миссии наблюдателей ПА ОДКБ, которая признала прошедший референдум полностью соответствующим национальному законодательству страны. Парламентская ассамблея также обсудила развитие миротворческого потенциала ОДКБ под эгидой ООН для решения вопросов безопасности на международном и региональном уровнях.
 

В Алматы состоялось заседание координационного комитета по полевой выучке при совете глав МО стран СНГ

10.06.2022, 17:31 3716
В Алматы состоялось заседание координационного комитета по полевой выучке при совете глав МО стран СНГ
Фото: МО РК
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - В Алматы состоялось заседание координационного комитета по полевой выучке при Совете министров обороны стран СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В заседании приняли участие представители министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и секретариата Совета министров обороны государств - участников СНГ, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Мероприятие прошло на базе Центра миротворческой подготовки. В ходе заседания проведено обсуждение вопросов повышения эффективности боевой подготовки.
 
С организацией боевой подготовки Вооруженных сил Республики Казахстан участников ознакомил генерал-майор Даулет Оспанов.
 
Было отмечено, что боевая учеба в Вооруженных силах Республики Казахстан проводится с высокой степенью интенсивности и направлена на обучение войск в соответствии с современными вызовами и угрозами. Органы боевой подготовки ведут постоянную и целенаправленную работу по изучению, обобщению и внедрению передового опыта в практику обучения военнослужащих.
 
Для руководящего состава органов военного управления вооруженных сил стран СНГ, отвечающих за боевую подготовку и полевую выучку, были организованы показные занятия в учебном центре "Илийский" Алматинской области. 
 
Там же проведены состязания по практическому выполнению упражнений стрельб из различных видов стрелкового оружия.
 

Президент РК принял председателя Верховного суда

10.06.2022, 16:44 4206
Президент РК принял председателя Верховного суда
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о состоянии судебной системы в стране.
 
Главе государства была представлена информация о реализованных за последние три года Верховным судом проектах, касающихся разрешения гражданских споров без обращения в суд. По словам председателя Верховного суда, в настоящее время 37% рассматриваемых дел заканчивается примирением, тогда как ранее этот показатель составлял 2-3%.
 
Согласно представленным Жакипом Асановым данным, если в 2018 году по тяжким и особо тяжким преступлениям оправдывалось в среднем 23 человека в год, то за последние 4 года - более 160 человек. Таким образом, число оправдательных приговоров по таким делам увеличилось в 7 раз.
 
Президенту рассказали о развитии административной юстиции в системе государственного управления. Так, до 1 июля прошлого года граждане и предприниматели проигрывали государственным органам в 85% рассмотренных дел. В настоящее время 55% судебных вердиктов выносится в пользу предпринимателей и граждан.
 
В ходе встречи также были рассмотрены вопросы повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, оптимизации судопроизводства.
 

Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу - Токаев

10.06.2022, 16:10 5301
Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу - Токаев
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ принял на референдуме поправки в Конституцию и они вступили в законную силу. Тем самым граждане поддержали строительство нового, справедливого Казахстана.
 

Референдум открыл возможности для продолжения масштабных преобразований. Мы должны оправдать доверие и ожидания народа. Необходимо строить общество с равными возможностями для всех. Наши граждане по праву должны пользоваться благами экономического роста. Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу. Поэтому нашей приоритетной задачей является повышение благосостояния всего населения", - сказал президент.

 
Глава государства считает необходимым навести порядок в экономике и выстроить понятные и честные правила игры. По его словам, в экономической сфере накопилось очень много системных проблем и перекосов.
 
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в новом Казахстане главным принципом развития экономики должно стать справедливое распределение доходов и рост уровня жизни граждан.
 

Буквально на днях моим указом учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Ее деятельность будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. Работа комиссии всегда будет в фокусе повышенного общественного внимания. Люди ждут от нас реальных результатов, а не пустых обещаний", - заявил президент.

 
По его мнению, важны сплоченность и безукоризненное следование законности и ответственности.
 

Все действия должны полностью соответствовать всем правовым нормам и основываться на строгом и неукоснительном следовании закону. Прокуратура как надзорный орган обязана обеспечить безупречное юридическое качество всех применяемых процедур. В данном вопросе у нас нет права на ошибки и некомпетентные шаги", - убежден глава государства.

 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев призвал межведомственную комиссию работать на результат и проявлять активность.
 

Поставленные перед комиссией задачи предполагают вполне конкретный и измеримый результат", - подчеркнул президент.

 
По словам главы государства, необходимо понимать, что для возврата капитала, незаконно выведенного из страны, потребуется определенное время, связанное с соблюдением всех юридических процедур.
 
Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что главной целью является не количество переданных в суд уголовных дел, а реальное оздоровление экономики.
 
Президент поручил системно информировать общественность и граждан о работе комиссии.
 

Перед нами поставлены ясные цели. Вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость. Сейчас самое главное - правильно организовать эту работу. Полагаю, что члены комиссии с честью выполнят эту важную миссию. Администрация президента будет держать данный вопрос на контроле", - заключил глава государства.

 
На заседании с докладами также выступили премьер-министр Алихан Смаилов и генеральный прокурор Берик Асылов.
 

Люди ждут от нас реальных результатов - Токаев о возврате в страну незаконно выведенных финансов

10.06.2022, 15:07 6331
Фото: telegram/Борт№1
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент заявил, что считает необходимым навести порядок в экономике и выстроить понятные и честные правила игры. По его словам, в новом Казахстане главным принципом развития экономики должно стать справедливое распределение доходов и рост уровня жизни граждан, сообщает Telegram-канал президента Борт№1. 

Буквально на днях моим указом учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Ее деятельность будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. Работа комиссии всегда будет в фокусе повышенного общественного внимания. Люди ждут от нас реальных результатов, а не пустых обещаний", - заявил президент.

 
Он призвал межведомственную комиссию работать на результат и проявлять активность, отметил, что главной целью является не количество переданных в суд уголовных дел, а реальное оздоровление экономики, и поручил системно информировать общественность и граждан о работе комиссии.
 

Перед нами поставлены ясные цели. Вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость. Сейчас самое главное - правильно организовать эту работу. Полагаю, что члены комиссии с честью выполнят эту важную миссию. Администрация президента будет держать данный вопрос на контроле", - заключил глава государства.


В апреле сообщалось, что Генпрокуратура РК расследует более 20 уголовных дел по незаконному выводу капитала.
 

Счетный комитет: в 2021 году 413 млрд тенге, выделенных на решение социально-экономических задач, использованы неэффективно

10.06.2022, 13:24 7841
Счетный комитет: в 2021 году 413 млрд тенге, выделенных на решение социально-экономических задач, использованы неэффективно
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Неосвоение, сложившееся по итогам 2021 года в абсолютном выражении, является максимально высоким за последние 15 лет. Об этом сообщили в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За 2021 год поступления в республиканский бюджет (с учетом займов) исполнены на 100,5% к плану, расходы (без учета займов) - на 99,1%. Следует отметить, что неосвоение, сложившееся по итогам 2021 года в абсолютном выражении, является максимально высоким за последние 15 лет (минимальное неосвоение сложилось в 2018 году на сумму 1,5 млрд тенге)", - следует из отчета Счетного комитета.

 
По оценкам ведомства, в большей степени реальными причинами неосвоения явились слабое администрирование и несогласованность действий как между собой, так и с местными исполнительными органами.
 

Сумма неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных на решение социально-экономических задач в 2021 году, составила 413 млрд тенге, что на 156 млрд тенге меньше в сравнении с 2020 годом", - отметили в комитете.

 
В целом доходы республиканского бюджета на 36% сформированы за счет трансфертов из Национального фонда (4,5 трлн тенге). Данный показатель остается высоким на протяжении последних 3 лет (в 2019 году – 3,1 трлн тенге, в 2020 году – 4,8 трлн тенге).
 

При номинальном росте поступлений консолидированного бюджета отмечается их снижение по отношению к ВВП, что свидетельствует о несогласованности показателей роста экономики и налоговых поступлений. Это следствие недостаточного налогового администрирования и значительного теневого сектора", - сказано в документе.

 
Говоря об оценке эффективности реализации государственных и национальных программ, в ведомстве рассказали, что фактически не достигнуты задачи, поставленные главой государства, по переходу на формат лаконичных национальных проектов (с небольшим количеством показателей и индикаторов), понятных всем гражданам. Отмечается громоздкость разработанных национальных проектов, дублирование отдельных мероприятий с мероприятиями государственных программ.
 

Эффект от реализации госпрограммы оценивается по росту всей отрасли экономики и развитию социальной сферы без учета реального вклада от предпринятых мер при реализации конкретного программного документа… Программно-целевая ориентация бюджета в полном объеме не обеспечивается, как и не достигается значительный мультипликативный эффект на развитие соответствующих отраслей экономики", - подчеркивается в отчете.


Фактически на реализацию национальных проектов (кроме нацпроекта «Безопасная страна»), по информации Счетного комитета, выделено 3,1 трлн тенге, исполнение по которым составило 101,9%, или 53,7% от реальной (первоначально заявленной) потребности. Более 28% выделенных средств приходится на республиканский бюджет.



 

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