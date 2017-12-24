1700 юных алматинцев приняли участие в новогоднем празднике с участием акима города

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Казахском государственном цирке прошла новогодняя ёлка от имени акима города Алматы, в которой приняли участие более 1700 детей - отличники учебы, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей, передает Kazakhstan Today.

Поздравить маленьких горожан с наступающим праздником пришел аким Алматы Бауыржан Байбек. "Мы всегда с большой гордостью говорим о достижениях юных алматинцев. С каждым годом вы завоевываете все больше наград на международных олимпиадах, конкурсах научных проектов. Только в 2017 году алматинские школьники завоевали 61 золотую, 76 серебряных и 90 бронзовых медалей. В свою очередь, государство проявляет постоянную заботу о вас, стремится дать вам самое лучшее образование, создать условия для всестороннего развития. Все это делается, чтобы вы росли умными, здоровыми, любили наш Казахстан, делали его известным по всему миру, а мы гордились вами. Я также хочу поблагодарить всех наших маленьких артистов, принимающих участие в праздничном концерте, которые сегодня дарят нам огонь своих сердец", - отметил аким Алматы.

Он также поздравил с победой в украинском шоу "Голос. Діти" ученицу 56-й школы Данэлию Тулешову.

"Успех каждого ребенка - это успех всей страны. Данэлия, все казахстанцы гордятся тобой. Хочу пожелать тебе огромных успехов, чтобы ты из вундеркинда стала настоящей звездой мирового уровня. Я также хочу поздравить твою маму Елену. За любой победой ребенка стоит огромный труд родителей и в первую очередь мамы", - сказал Байбек.

Как рассказали в пресс-службе акима города, праздничную программу под названием "Новогодние чудеса" для детей подготовили артисты цирка, показав световое лазерное шоу, сопровождающееся выступлениями дрессированных животных, акробатов, жонглеров и клоунов.

В ходе празднования от имени акима города маленьким гостям вручили подарки, в том числе GPS-часы с электронной системой слежения для родителей, канцелярские товары, развивающие игры, мягкие игрушки, наборы для граттажа и художников, сладкие подарки и другое.

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