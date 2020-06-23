Россия денонсирует соглашение об использовании радиолокационной станции "Балхаш"

Москва. 22 июня. Kazakhstan Today - Правительство РФ одобрило денонсацию соглашения об использовании радиолокационной станции Балхаш, передает Kazakhstan Today.

Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на портале правовой информации.

В соглашении прописаны условия передачи и порядок использования узла "Балхаш".

В состав узла "Балхаш" входит радиолокационная станция "Днепр", которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

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